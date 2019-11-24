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Объявлен победитель детского «Евровидения — 2019»

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Объявлен победитель детского «Евровидения — 2019»

Варшава, 24 ноября. Виктория Габор из Польши победила на детском песенном конкурсе «Евровидение-2019». Финал состоялся в польском городе Гливице.

По итогам голосования зрителей и жюри Габор набрала 278 баллов. Второе место завоевал Казахстан в лице Максима Ержана. Юноша широко известен российскому зрителю благодаря участию в шоу «Дети. Голос». «Бронза» осталась за испанцами.

Российский дуэт Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак занял 13-е место с 72 баллами.

Как и во «взрослом» конкурсе «Евровидение», результаты участников определялись путем суммирования баллов, начисленных профессиональным жюри, и баллов, присвоенных по итогам зрительского голосования. Однако в детском «Евровидении» гражданам не запрещается голосовать за представителей своей страны.

Ранее стало известно, что представитель России 13-летний Денберел Ооржак упал в обморок на генеральной репетиции перед выступлением. Об этом писала Газета.ru. Вероятнее всего, юный певец переволновался накануне ответственного старта.

День спустя он был выписал из больницы. Об этом сообщила пресс-служба Игоря Крутого.

«Денберела выписали, он в гостинице», — отмечала RT.

Инцидент не помешал Денберелу выступить в конкурсе. Во время выступления дежурили медики. К сожалению, российский дуэт не сумел побороться за высокие места, довольствовавшись 13 позицией.

Также стало известно, что певица Ольга Бузова хочет принять участие в конкурсе «Евровидение». Об этом она сообщила во время одного из концертов. Идея Бузовой понравилась не всем ее коллегам.

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