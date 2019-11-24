Ушла из жизни президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Санкт-Петербург, 24 ноября. Ушла из жизни президент Санкт-Петербургского Государственного Университета Людмила Вербицкая. Известной научной деятельнице было 83 года.

Смерть Людмилы Вербицкой подтвердили в СПбГУ. Причина смерти пока не называется.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, возраст и сопутствующие заболевания могли привести к кончине. По предварительным данным, похороны могут состояться в среду, 27 ноября.

Президент РАО Юрий Зинченко прокомментировал печальное известие.

«Это знаменитый филолог, великий человек, прекрасный организатор, – отметил он в интервью РИА Новости, — Ее можно назвать главным русистом планеты, она возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы».

Экс-ректор старейшего университета России родилась в Ленинграде. Профессиональную деятельность начала в 1958 году после окончания ЛГУ (название СПбГУ до 1991 года. — Прим. ФАН) по специальности «Русский язык и литература». Докторскую диссертацию Вербицкая посвятила теме «Современное русское литературное произношение» (экспериментально-фонетическое исследование). В апреле 1994 года была выбрана ректором университета и занимала должность до 2008 года. Она была первой в истории женщиной-ректором СПбГУ. В октябре 2018 года Людмила Вербицкая стала лауреатом премии президента России.

Людмила Вербицкая была полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и Почетным гражданином Санкт-Петербурга.