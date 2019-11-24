Армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование в Сирии

Москва, 24 ноября. Российская армейская авиация провела очередное воздушное патрулирование по нескольким маршрутам на территории Сирии, заявил на брифинге глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков.

Согласно его словам, Российская Федерация продолжает реализацию пунктов российско-турецкого меморандума о взаимодействии.

«Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам Квайрес – Метрас – Хараб-Бал – Кобани – Квайрес», — доложил генерал-майор.

Напомним, что 22 октября 2019 года президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание контртеррористической операции Анкары «Источник мира» против группировок курдских боевиков в Сирии.

С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.