Москва, 24 ноября. Соединенные Штаты и курдские боевики стоят за терактами на севере Сирийской Арабской Республики. Такое мнение высказал директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его словам, Вашингтон в Сирии придерживается своей обычной стратегии «разделяй и властвуй», делая ставку на управляемый хаос в стране. Такие действия приводят к многочисленным человеческим жертвам и срыву достигнутых соглашений. Но это обстоятельство не останавливает США и подконтрольные им курдские бандформирования.

«Они стоят за спиной радикальных курдских формирований, которые нарушают перемирие и совершают теракты», — сказал Шаповалов.

Политолог предположил, что американцы могли пообещать курдским боевикам определенные выгоды за дестабилизацию в регионе.

«Но понятно, что эту поддержку США никогда не оказывают — это известный факт», — цитирует «Слово и дело».

Ранее эксперт подверг критике неловкие попытки американцев и курдских боевиков оправдать кражу сирийской нефти.