Регионам добавят 52 млрд рублей на закупку льготных лекарств в 2020 году

В новом году регионы получат из федерального бюджета дополнительно 52 млрд рублей на закупку лекарств. Из них по два млрд пойдут на инсулиновые помпы для детей и препараты для больных апластической анемией, наследственным дефицитом факторов свертываемости крови. 10 млрд 150 млн депутаты выделили на профилактику повторных сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующие поправки депутаты Госдумы РФ внесли в закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

«Финансирование лекарственных препаратов увеличивается в бюджете на 40%. Люди получат лекарства, которые не могли получить до сих пор. Орфанники в регионах получат их вовремя. Диабетики получат инсулин вовремя. Люди должны почувствовать эти изменения, а не ждать два-три месяца. Такого увеличения финансирования на лекарственное обеспечение в истории РФ никогда не было. Мы впервые делаем такой шаг», — заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Александр Петров.

В столичном детском хосписе «Дом с маяком» каждый год получают помощь 850 тяжелобольных пациентов из Москвы и регионов. От страшных болезней умирает почти 110. Многие из этих детей могли бы прожить дольше, если жизненно важные лекарства были для них доступны.

«Есть целый формуляр лекарственных средств в паллиативной педиатрии, который на сегодняшний день выдается бесплатно только на пятую часть, а все остальное покупают или фонды или родители самостоятельно, — говорит директор детского хосписа по методической работе Наталья Савва. — Поликлиника не выдала, а мама сидит на пособии, 15 тысяч максимум, наверное... На них она должна купить ребенку оборудование, питание, лекарства. Это невозможно!»

Детский хоспис закупает больше 30 наименований лекарств. Противосудорожные, противорвотные, обезболивающие, антимикробные — с ними ребенок может ненадолго забыть о своем недуге. Получить же их бесплатно маленькие льготники, страдающие от спинально-мышечной атрофии, генетических и онкологических заболеваний, не могут. Лечебное питание — вообще остается за бортом государственного финансирования.

«Первая причина — препараты и лечебное питание не включены в перечень в том объеме, в котором это необходимо этим детям, получающим помощь на дому. Вторая причина — нет денег на обеспечение этого перечня. Их многие регионы даже не выдают, — пояснила Наталья Савва. — Если в Москве, например, препарат «Спинраза» для ребенка со спинально-мышечной атрофией, скорее всего, будет закуплен в следующем году, нам уже говорят об этом, то регионы просто разводят руками и говорят, то у нас нет денег на закупку этих дорогих препаратов. Если он не включен в федеральный лист нозологий, ребенку получить этот препарат бесплатно от государства практически невозможно».

В 2019 году сорвана каждая третья госзакупка лекарств, констатирует Александр Петров. Впредь подобные ситуации будут разбираться на федеральном уровне, заявил депутат.

«Лекарства в России есть, но они на складах лежат. Государство не смогло обеспечить логистику для пациента, — констатирует доктор экономических наук. — Чиновники в попытке отчитаться, отрапортовать, что я купил лекарство по самой низкой цене, загнали цену туда, когда она была ниже себестоимости у производителя. Никто просто в конкурс не заявлялся. А потом эти больницы во втором полугодии попали в ситуацию просроченной кредиторской задолженности. Кто будет выходить на конкурс, когда больница банкрот, и у нее арестованы счета? Мы снова поднимаем вопрос о ценообразовании, чтобы определить минимальную цену контракта».

Комитет Госдумы РФ по охране здоровья разрабатывает целый свод законов, который к 2023 году обещает вылиться в новую систему лекарственного обеспечения страны. Это инициативы о маркировке, взаимозаменяемости лекарств, и, например, закон об электронных рецептах. Сегодня 735 препаратов входят в список жизненно важных, в будущем году их станет больше на 23. В перечень дорогостоящих добавят 12. Так, возможность получать лекарства бесплатно появится еще у 5 млн россиян.

«В этом году мы решили еще два орфанных заболевания забрать на федеральный уровень и уменьшить нагрузку на субъекты РФ. Мы хотим все 24 орфанных заболевания забрать на федеральный уровень в итоге. В течение двух-трех лет финансирование орфанных заболеваний будет переведено на федеральный уровень, это будет делаться поэтапно, каждый год», — заявил парламентарий.

Не обошли стороной депутаты и проблему с отсутствием в России детских противосудорожных препаратов. В этом году выяснилось: врачи отказывались выписывать детям незарегистрированные лекарства. Родителям пришлось покупать их в Интернете, нарушая закон. Таких детей в Госдуме насчитали порядка 510-ти.

«Есть, все-таки, надежда, что детский хоспис будет тратить меньше денег на приобретение лекарств для пациентов, потому что государство возьмет на себя эту функцию», — говорит Наталья Савва.

По словам Александра Петрова, эти лекарства уже поступили в Россию.

«Мы обнаружили, что еще около 300 деток, которые находятся без мам в интернатах, больницах, и вообще не жаловались. Поэтому 810 детей, которым нужны противосудорожные лекарственные препараты, будут получать их в течение 2020 года. Компания-производитель сейчас регистрирует это лекарство, чтобы оно вошло в список жизненно важных. Это позволит выдавать его бесплатно», — сообщил корреспонденту ФАН депутат.

Законопроект направлен на согласование в Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.