В США испугались военного превосходства России в Тихом океане

Москва, 24 ноября. Размещение Российской Федерацией гиперзвуковых ракет «Циркон» и ракетных комплексов «Калибр» обеспечит влияние РФ в Тихом океане, пишет зарубежное издание Military Watch Magazine.

По мнению журналистов, российские ракеты поставят крест на доминировании Соединенных Штатов в Тихоокеанском регионе.

Как считает автор публикации, Тихий океан является самым перспективным местом размещения российских ракет благодаря дальности их действия. Например, американский ракетный комплекс Harpoon по дальности полета уступает российскому «Калибру» более чем в два раза (280 км против 600 км), а по скорости — уступает в три раза (0,85 Маха против 3).

С гиперзвуковыми ракетами «Циркон» никто и близко не сравнится по скорости (9 Махов) и по дальности поражения (1000 км). А это значит, что американские системы противовоздушной обороны Aegis фактически беспомощны перед разработками российских конструкторов.

Как говорится в статье Military Watch, новое вооружение смогут использовать большинство российских кораблей и субмарин. Ракетами могут оснащаться как атомные крейсеры, так и небольшие по размеру фрегаты и корветы.

Помимо этого, в Америке опасаются, что Россия может продать ракеты Китаю, сообщает «Газета.ру». Если Пекин оснастит «Цирконами» свои эсминцы Type 055, которые могут переносить больше крылатых ракет, чем любые другие корабли, то китайцы получат ощутимое превосходство над ВМС США, Японии и стран НАТО.

В октябре 2019 года, президент РФ Владимир Путин заявлял, что гиперзвуковыми ракетами «Циркон» будет оснащен строящийся для Тихоокеанского флота РФ корвет «Гремящий».