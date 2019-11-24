Эксперт назвал детским лепетом «охрану» США и курдскими боевиками нефти в Сирии

Москва, 24 ноября. США готовы на любое вранье, если речь идет о сирийской нефти, считает член экспертного совета «Офицеров России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

Заявление Вашингтона о «неспособности» официального Дамаска защитить нефтегазовые месторождения в республике от боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) напоминает детский лепет, убежден эксперт.

«Это даже напоминает детский лепет, когда ребенок хочет оправдаться, он начинает что угодно рассказывать, при этом все понимают, что он просто хочет играть этой игрушкой», — сказал Перенджиев в беседе с Nation News.

Политолог также назвал абсурдным высказывание советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о «неспособности» сирийской армии защитить свои ресурсы. Он напомнил, что армия САР смогла отстоять целостность родной страны, а американцы делали всевозможное, чтобы уничтожить республику, и устроить дейстрой в САР у Вашингтона не получилось.

«Раз у них не получилось разрушить государство, они готовы нести всякую ересь, чтобы хоть как-то оправдать то, что они нарушают целостность Сирии, — констатировал эксперт. — Они не думают, что найдутся субъекты, которые скажут, что США тоже не могут защищать какие-то свои регионы, и они лучше справятся. Так что это обязательно все бумерангом прилетит обратно к США от Китая или других стран».

Ранее американский чиновник Роберт О'Брайен заявил, что США находятся на территории Сирии, чтобы «защитить» нефтяные месторождения от террористов ИГ1. По его словам, доходы Вашингтона от сирийской нефти «относительно невилики», и средства идут на поддержку курдских боевиков, с которым США завязали тесные связи.

Известно, что американская сторона при содействии бандформирований курдов, которые захватили часть САР, грабят республику. Кроме того, американцы подключили к нелегальному бизнесу наемников из ЧВК Blackwater. Американские специалисты нелегально выкачивают нефть и транспортируют ее в другие страны. Несмотря на утверждения Вашингтона, что американцы не получают средств от продажи ворованной нефти, известно, что порядка 30 млн долларов ежемесячно капают на счет США.

Доказательства преступной деятельности США в Сирии уже обнародовало российское министерство обороны. По представленным кадрам видно, что американские специалисты незаконно вывозят сирийскую нефть.

1 Организация запрещена на территории РФ.