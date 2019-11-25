Сирия новости 25 ноября 07.00: курдские радикалы провоцируют САА в Дейр-эз-Зоре, взрыв в школе под Меядином

Сирия, 25 ноября. Курды-радикалы спровоцировали перестрелки с САА к востоку от Дейр-эз-Зора. В школе под Меядином прогремел взрыв, унесший жизни семи учеников. Офицеры российского Центра по примирению доставили гумпомощь жителям провинции Латакия, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям джихадистов к юго-востоку от Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: спровоцировали перестрелки с сирийскими военными к востоку от Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»1 (ИГ1): подозревается в организации взрыва в школе под Меядином, в результате которого погибли семь учеников.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подверглась бомбардировкам ВВС САР на юге Идлиба в ответ на нарушения режима тишины.

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС): доставил гуманитарную помощь жителям провинции Латакия.

Провинция Латакия

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон доставили партию гуманитарной помощи в провинцию Латакия. В соответствии с данными, опубликованными официальным Facebook-каналом Минобороны РФ (@mod.mil.rus), 500 наборов с продовольствием общим весом почти в 2,5 тонны были ввезены в населенный пункт эс-Санаубар. Как известно, в последнее время жители региона особо нуждаются в поддержке ввиду регулярных атак со стороны боевиков «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (деятельность обеих группировок запрещена в РФ) на северо-востоке Латакии. Джихадисты не перестают провоцировать боевые действия на линии разграничения сил с правительственными войсками.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики Демократических сил Сирии (SDF)**** спровоцировали перестрелку с военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) на реке Евфрат в районе Дейр-эз-Зора. Согласно информации местного новостного Twitter-канала (@DeirEzzor24), курдские радикалы вели огонь со своих позиций неподалеку от населенного пункта Джнейна по западному берегу реки, полностью контролируемому правительственными силами. Бандгруппы SDF и курирующие их американские войска оккупируют почти все Заевфратье, где располагаются крупнейшие в САР нефтегазовые месторождения.

В школе Ибн Сина в поселке Ат-Тайиба, расположенном в окрестностях Меядина на западном побережье Евфрата прогремел взрыв. В результате, по данным Step News Agency, погибли семь учеников, еще несколько человек, в основном детей, получили ранения. Предполагается, что теракт могли организовать террористы «Исламского государства» (запрещено в РФ), которые сохраняют широкое присутствие за рекой и регулярно пытаются перебраться на противоположный берег Евфрата при попустительстве «Демократических сил» и США. Также рассматривается версия о том, что взрыв могли осуществить и сами курдские боевики, проникнувшие в зону контроля САА.

Провинция Даръа

Сирийский арабский Красный Полумесяц направил гуманитарную колонну в провинцию Даръа. Как сообщают представители благотворительной организации на официальной странице в Twitter, помощь будет распределена между жителями девяти местных деревень. В общей сложности населению было отправлено 9,5 тысяч продовольственных наборов и столько же мешков с мукой. Напомним, больше половины провинции до 2018 года находилось в оккупации «Исламского государства», «Джебхат Фатх аш-Шам» (группировки запрещены в РФ) и других джихадистских бандформирований. Летом прошлого года регион был полностью освобожден от боевиков-исламистов в ходе совместной антитеррористической операции армии САР и ВКС России.

Провинция Идлиб

Согласно сведениям Step News Agency, подразделения САА нанесли удары по расположениям джихадистов в предместьях поселений Аз-Зарзур, Умм Аль-Халахиль и близлежащих деревень на юго-востоке провинции Идлиб в ответ на очередные нарушения террористами режима прекращения огня в зоне деэскалации. Кроме того, ВВС САР провели бомбардировки опорных пунктов «Ан-Нусры» и аффилированных с ней бандгрупп около городов Хас, Кафр-Рума и Хазарин, передают порталы Baladi News и UFUQ Media Center. Данные об уроне, причиненном исламистам, в настоящий момент устанавливаются.

1 Организация запрещена на территории РФ.