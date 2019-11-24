В Саратове семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

Саратов, 24 ноября. Семилетняя школьница погибла, после того как провалилась под лед, сообщают в региональном отделении Следственного комитета Российской Федерации.

Трагедия произошла 24 ноября в городе Балаково Саратовской области. Согласно предварительной версии, семилетняя девочка гуляла вместе со своей подругой около пруда на улице Академика Жука. Погибшая девочка предлагала подруге вместе выйти на лед, однако второй ребенок категорически отказался. В итоге погибшая девочка направилась к водоему самостоятельно. Ноябрьский лед не выдержал веса ребенка, и девочка упала в воду. Вторая девочка начала звать о помощи, откликнулась проходившая мимо женщина, которая и вызвала спецслужбы.

К месту происшествия оперативно приехали полицейские. Они достали девочку из ледяной воды, после чего ее увезли медицинские работники. Однако спасти ребенка не удалось, девочка умерла в реанимации, передают «Известия».

В настоящее время Следственный комитет проводит расследование. Представители правопорядка исследуют место трагедии, опрашивают очевидцев и собирают материалы дела.

«Проводится доследственная проверка по факту гибели семилетнего ребенка в Балаково», — сообщают в Следственном комитете.

Напомним, что 18 ноября при обрушении котлована во время строительства жилого здания в Ижевске погиб один рабочий. Происшествие случилось при проводке коммуникаций к дому.