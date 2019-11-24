Минобороны Украины пожаловалось на «ежедневные кибератаки» со стороны России

Киев, 24 ноября. Глава украинского оборонного ведомства Андрей Загороднюк заявил, что Украина ежедневно сталкивается с многочисленными кибератаками, большая часть которых якобы исходит от России, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

«Если мы говорим об информационных технологиях, влияющих на данные и безопасность важных инфраструктурных объектов, мы сталкиваемся с многочисленными кибератаками ежедневно», — сказал украинский министр, выступая на международном форуме безопасности в Канаде.

Как утверждает Загороднюк, атаки на Украину исходят, «как правило, от России». По его словам, украинское государство стало «полем битвы» в киберпространстве.

«Мы уже научились отражать такие атаки, но пространство постоянно развивается, побуждая нас действовать гораздо активнее», — пожаловался глава украинского министерства обороны.

Отношения между Москвой и Киевом усугубились после государственного переворота на Украине. Киев неоднократно голословно обвинял Москву во «вмешательстве», в том числе украинская сторона считает, что Россия «причастна» к гражданской войне на Украине, которая длится с 2014 года. Примечательно, что бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявил, что Евросоюз и США давили на экс-главу государства Виктора Януковича во время Евромайдана.

Напомним, после государственного переворота на Украине Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости. В ответ Киев развернул против республик Донбасса военную кампанию.