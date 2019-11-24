В Совфеде оценили перспективы возвращения соотечественников-старообрядцев в Россию

Президент России Владимир Путин встретился с митрополитом Корнилием — предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви, чтобы обсудить возвращение на родину семей, исповедующих эту разновидность православной веры. Митрополит рассказал главе государства, что за последние три года около 130 старообрядческих семей вернулись в Россию, а в ближайшее время к ним присоединяться еще 150 — из Латинской Америки.

В связи с этим Федеральное агентство новостей пообщалось с заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андреем Климовым, чтобы узнать, как проходит процесс возвращения соотечественников на историческую родину.

«Собирание народа – это всегда важно, даже если это всего лишь 100 человек, — заявил сенатор. — Они жили очень далеко, а уехали от нас в свое время из-за гонений на старообрядческую церковь — и их возвращение теперь для нас очень важно. Ну и что, что всего 130 семей решились покинуть обжитые места и вернутся туда, где живут души их предков? Мы не должны считать людей миллионами — нужно радоваться каждому вернувшемуся человеку».

Парламентарий со смехом добавил, что к их числу не следует причислять тех, кого наше государство «выковыривает» из-за границы, добиваясь от властей других стран экстрадировать их за совершенные в России преступления.

«Хотя и это полезно, — сказал Климов. — А в данном конкретном случае важно даже не то, что вернулись именно старообрядцы — мы рады представителям всех религий — а то, что это наши соотечественники, чьи отцы и деды сумели привить им любовь к России, несмотря на то, что они даже ее не видели».

Возвращение религиозных меньшинств говорит о том, что у нас свободная страна, открытая всем конфессиям, уверен собеседник ФАН. В России созданы все условия, чтобы люди жили так, как они хотят, уважая, разумеется, ее законы. Однако общество и государство должно приложить еще больше усилий к тому, чтобы поток «возвращенцев» становился все больше.

«Здесь есть два важных момента, — сказал сенатор. — Во-первых, более активно должна распространяться честная и правдивая информация о нашей стране, чтобы как можно больше соотечественников желали вернуться в объятия родины. Ну и во-вторых, должны быть созданы условия для такого возвращения, чтобы люди, приехав, тут же не улетели обратно. Я говорю о том, что мы должны помочь им адаптироваться — они жили в других странах, с иными обычаями, и естественно, многое — особенно бюрократические процедуры — покажется им в новинку».

По словам Климова, потребуется время, и потребуется понимание со стороны всех нас, прежде чем вернувшиеся на родину соотечественники смогут полноценно влиться в российский ритм жизни — но это неизбежно произойдет.