Сирия, 25 ноября. САА зачистила от боевиков город аль-Мушайрифа в Идлибе. ЦПВС РФ провел гуманитарные акции в Сирии. США возобновили десантные операции в Восточном Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществляли боевые вылеты в зонах оккупации исламистов в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили город аль-Мушайрифа в Идлибе; выполняли задачи по разминированию местности в Даръа и Дамаске.

«Исламское государство»1: подозревается в организации налета на мирных жителей в эс-Сувейде и совершении вылазки в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным ударам САА на юго-востоке Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: обстреляли жилые районы города Азаз на севере Алеппо, погибли мирные жители; заявили о захвате двух деревень в северной части Ракки; подверглись ответным обстрелам ВС Турции в районе Тель-Рифата в Алеппо; безосновательно задержали медиаактивиста в Ракке.

ВС Турции и протурецкие силы: задействовали беспилотник для патрулирования «Большого Идлиба».

Международная коалиция: возобновила десантные операции в Восточном Дейр-эз-Зоре; подозревается в убийстве двух мирных жителей в городе ат-Таяна в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки в северной части Алеппо вновь фиксировались вооруженные стычки между курдскими боевиками и протурецкими формированиями. Twitter-канал (SyriaCivilDefe) сообщал о том, что члены Отрядов народной самообороны (YPG) снова открыли огонь по городу Азаз, обстреляв мирные кварталы. Под ударами курдских радикалов скончались двое гражданских лиц. В качестве ответных действий турецкие артиллерийские дивизионы атаковали позиции YPG в районе Тель-Рифата у населенных пунктов Шаваригат аль-Арз, Айн-Дакна и Калаат Шаваригат, передавал на своей странице в Twitter военный источник (NotWoofers).

Поступали сведения о выявлении одной из так называемых спящих ячеек «Исламского государства» недалеко от Манбиджа. Согласно информации Twitter-канала (RojavaNetwork), задержанные террористы намеревались организовать вывоз членов семей ИГ1 из лагеря для беженцев «аль-Хол» в Хасаке.

Возобновились перестрелки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции западнее административного центра провинции. Военный источник в Twitter (NoorNahas1) передавал, что в ответ на удары со стороны «Тахрир аш-Шам» военнослужащие правительственных войск открыли огонь по расположениям джихадистов на окраинах населенного пункта Мизназ.

Вечером Twitter-канал (MossadNews) опубликовал сообщение о поимке одного из высокопоставленных членов «Исламского государства» на севере Алеппо. Сообщалось, что террорист по имени Джихад Насир Абди был задержан поблизости от Азаза.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно о возобновлении десантных операций сил западной коалиции в Восточном Дейр-эз-Зоре. По данным Twitter-канала (laraseligman), после обысков, место проведения которых не уточнялось, были убиты и ранены несколько человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством». Позднее появилась информация о стрельбе неизвестных в городе ат-Таяна, в результате которой погибли двое мужчин по имени Хасан аль-Хлейф Джарад и Салех аль-Али Музна. Предполагается, что они также стали жертвами «антитеррористической кампании» Соединенных Штатов.

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщал о проведении двух гуманитарный акций в САР. Одна из них состоялась в Алеппо — гумпомощь была доставлена в город Кобани. Вторая прошла в населенном пункте Сальхия в Дейр-эз-Зоре. Жители обоих городов получили по 500 продовольственных корзин общим весом около шести тонн.

На занимаемых курдскими боевиками территориях региона произошла очередная вылазка неизвестных. Военный источник в Twitter (DeirEzzor24) заявлял о том, что один из мирных жителей был застрелен в городе Хаваидж. Местные активисты возлагают ответственность за случившееся на «спящие ячейки» ИГ.

Провинция Даръа

За сутки на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) вернулась почти тысяча сирийцев, которые пребывали в лагерях для беженцев в соседних странах. Так, порядка 200 из них прибыли из Ливана через погранпереходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», еще 781 человек перешел через КПП «Насиб» на юге Даръа из Иордании.

В провинции состоялся новый этап работ по разминированию местности. Отмечалось, что инженерные части Сирийской арабской армии (САА) обследовали территории населенных пунктов эль-Харра и Джасим, а также работали в городе Дума в Восточной Гуте Дамаска, в результате чего удалось демонтировать 45 взрывоопасных предметов.

Провинция Идлиб

В Идлибе продолжились вооруженные столкновения между правительственными подразделениями и боевиками исламистских бандгрупп. Согласно данным военного источника в сети Twitter (mohmad_rasheed), противники обменивались ударами в районе населенных пунктов аль-Бурдж, Сардж, ат-Тинех, Тель-Дем, Сахал, аль-Бурайса, аль-Фараджа и ар-Раффа. Поддержку Сирийской арабской армии (САА) оказывали ВКС РФ и ВВС Сирии. Союзники осуществляли боевые вылеты поблизости от города Маарет-Хурма и деревень Тель-Дам и аль-Фатыра, передавал Twitter-канал (ufuk_sy). Стало известно о том, что под контроль сил САР перешел город аль-Мушайрифа, вокруг которого разворачивались ожесточенные бои три дня назад.

Поступали сведения о полетах турецких беспилотников над зоной «Большого Идлиба». Военный источник в Twitter (5472_nde) сообщал о том, что дрон курсировал с севера на юг региона. Напомним, Турция осуществляет мониторинг обстановки на границах демилитаризованной зоны, сформированной по условиям российско-турецкого меморандума.

Во второй половине дня ВКС РФ активизировали боевые вылеты в районе города Кафр-Набаль. Как передавал интернет-портал Step News Agency, самолеты ВКС РФ атаковали военные объекты группировки «Джейш аль-Изза», в результате чего были нейтрализованы несколько радикалов.

Провинция Ракка

На севере региона накануне вновь разворачивались бои между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и боевиками вооруженной оппозиции. Ожесточенные столкновения наблюдались в районе города Айн-Исса и в близлежащих населенных пунктах. Военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) передавал, что под контроль боевиков перешли поселения Сидон и Маалак. В ходе столкновений Анкара задействовала боевые беспилотники ВВС Турции, о чем сообщал информационный портал Al Masdar News. Никаких сведений о потерях сторон в живой силе или технике до сих пор не поступало.

Стало известно о новом незаконном аресте одного из гражданских активистов. Как передавал Twitter-канал (Raqqa_SL), мужчина по имени Мазен аль-Харами уже 17 дней без предъявления обвинений удерживается в тюрьме «демократической армии». Кроме того, родственники заключенного лишены возможности свидания с ним.

Провинция эс-Сувейда

В южной части провинции эс-Сувейда произошло нападение группы вооруженных людей. Неизвестные организовали налет на жителей сельскохозяйственных районов в районе деревни Ара и попытались взять нескольких сирийцев в плен. Тем не менее гражданские лица оказали боевикам ожесточенное сопротивление, отразив атаку. В ходе развернувшихся столкновений один человек пострадал. В организации вылазки подозреваются террористы «Исламского государства», скрывающиеся в зоне «ат-Танфа» на оккупированной США территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.