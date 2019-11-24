Донбасс сегодня: ВСУ пополняют «пушечным мясом», Киев созрел для силовой зачистки радикалов

Донбасс, 24 ноября. Донецк и его окрестности обстреливаются из тяжелых орудий и зениток. Украинские офицеры агитируют и обманом вынуждают молодых срочников подписывать контракты с армией, чтобы отправить их в зону силовой операции. Штаб ООС приказал разоружить националистов, применяя к ним силу вплоть до физического устранения. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские вооруженные формирования усиливают обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики на Донецком направлении, следует из данных оборонного ведомства ДНР. По столице республики и прилегающим с севера населенным пунктам украинские силовики бьют из тяжелых 120-мм минометов, орудий 82-мм калибра, зениток и гранатометов. На Горловском и Мариупольском направлениях применялись противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Киеву не хватает «пушечного мяса»

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины приказал военным комиссарам областей активизировать набор приписного личного состава для службы в армии. В случае неисполнения приказа комиссару грозит увольнение с должности, сообщает Управление Народной милиции ДНР. В связи с этим по всей стране наблюдается беспредел сотрудников военкоматов и полиции, которые проводят рейды, просто с улицы захватывая юношей и увозя их в военкоматы.

Облавы проходят, в основном, на юге и востоке Украины, где за последние годы уровень жизни снизился в разы, особенно, в сравнении с центральными областями. В то же время, как отмечают в оборонном ведомстве ДНР, украинская молодежь уже не ведется на лозунги об «агрессии России», и, тем более, не собирается воевать за интересы украинской олигархии. В этой связи в вооруженных силах активизировались агитаторы, поясняющие всю прелесть службы в армии не только по призыву, но и на контракте.

«Промывание мозгов» молодых срочников проходит в ежедневном режиме. Агитаторы из числа заместителей командиров передовых частей и соединений ВСУ обещают молодым бойцам в случае подписания ими контрактов достойное денежное обеспечение, жилье и другие социальные блага. Но главное – обещают исключить из списков претендентов на отправку в зону боевых действий, именно на это и «ведутся» будущие «защитники» Украины. Но, несмотря на обещания офицеров, юноши практически сразу после подписания контрактов направляются в зону Операции объединенных сил» — прокомментировали в ведомстве.

Штаб ООС созрел для зачистки националистов

Во время предстоящей 9 декабря встречи Нормандской четверки, подразделениям ВСУ в зоне силовой операции предписано обеспечить спокойствие и предотвратить все возможные диверсии со стороны националистов, сообщает Управление Народной милиции ЛНР. В связи с данным решением, штаб ООС привлекает спецназ Сил спецопераций ВСУ для удаления из района разведения сил и средств в Луганской области вооруженных радикалов. Кроме того, к операциям по разоружению националистов привлекаются части Нацгвардии и передовые армейские подразделения.

Согласно информации луганчан, полученной от одного из офицеров штаба ООС, подразделениям, задействованным в мероприятиях по разоружению радикалов и наведению порядка в районе разведения, разрешено открывать огонь на поражение в случае неисполнения националистами требований военных. Принятые ранее меры по отгораживанию колючей проволокой местности, где обосновались националисты, от места дислокации подразделений ВСУ, не принесли желаемого эффекта. Провокации со стороны нацформирований продолжаются.

Напомним также, что, согласно недавно полученной военными ЛНР информации, находящиеся в районе Золотого радикалы получили боеприпасы и оружие для проведения обстрелов как позиций Вооруженных сил Украины, так и сил сопротивления ЛНР.