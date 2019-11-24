Российский дуэт занял 13-е место на детском Евровидении

Варшава, 24 ноября. Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой занял на детском Евровидении — 2019 13-е место. Победительницей стала польская исполнительница Виктория Габор.

Габор, исполнившая на международном песенном конкурсе композицию Superhero, набрала 278 баллов, что позволило ей стать лидером голосования.

По итогам голосования второе место занял певец из Казахстана Ержан Максим, который известен российским зрителям по программе «Голос. Дети». Третья строчка досталась испанской исполнительнице Мелани Гарсия.

Российские исполнители спели песню A time for us. Их выступление было оценено в 72 балла.

Напомним, во время первой репетиции в Гливицен на сцене Arena Gliwice Ооржак упал в обморок. Мальчик находился под присмотром врачей в течение суток. Несмотря на это, российский участник все же смог выступить на конкурсе.

Всего в конкурсе принимали участие представители 19 стран. В прошлом году на конкурсе, который прошел в Минске, победу одержала польская певица Роксана Венгель. Стоит отметить, что Польша впервые в истории детского Евровидения выиграла этот конкурс два раза подряд.

Участница от России Полина Богусевич заняла первое место на детском Евровидении в 2017 году. 14-летняя исполнительница набрала 188 балла.