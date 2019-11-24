Сирия, 24 ноября. Еще одна гуманитарная акция ЦПВС РФ прошла в Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. Протурецкие силы заявили об аресте высокопоставленного члена ИГ1 в Алеппо. На занимаемой курдами территории Дейр-эз-Зора произошла новая вылазка неизвестных, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали расположения «ан-Нусры»*** в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям исламистов на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве одного из мирных жителей в городе Хаваидж в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: намереваются освободить десятки семей из лагеря «аль-Хол» в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: заявили о задержании одного из высокопоставленных главарей ИГ на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

Появилась информация о захвате одного из высокопоставленных террористов «Исламского государства». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (MossadNews), боевик по имени Джихад Насир Абди был арестован протурецкими силами в районе города Азаз на севере Алеппо. Отмечается, что он также разыскивался ФСБ России. Подробности его задержания в настоящий момент выясняются.

Между тем над западными районами провинции были замечены сирийские военные самолеты, передает Twitter-канал (rana_alasad). Напомним, несколько часов назад позиции Сирийской арабской армии (САА) на окраинах Алеппо подверглись провокационным обстрелам исламистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Еще одна гуманитарная акция прошла в юго-восточной части провинции. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон организовали доставку груза в населенный пункт Сальхия, находящийся на правом берегу Евфрата. Жителям города было выдано 500 продовольственных наборов общим весом почти в три тонны.

Тем временем на контролируемой «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территории произошло очередное нападение неизвестных. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), один из местных жителей, занимавшихся предпринимательской деятельностью, был застрелен неизвестными в городе Хаваидж к северо-востоку от Меядина. Предполагаемыми организаторами вылазки считаются боевики «Исламского государства», действующие в составе так называемых спящих ячеек. Напомним, подпольные группы террористической группировки широко распространены в зонах оккупации SDF.

Провинция Идлиб

Военные самолеты ВКС РФ продолжают осуществлять боевые вылеты на границах «Большого Идлиба». Как передает Twitter-канал (Step_Agency), российская авиация атакует фортификационные сооружения и огневые позиции исламистов антиправительственного объединения «Тахрир аш-Шам» неподалеку от населенного пункта Маарет ан-Насан на юго-востоке Идлиба. В то же время воздушной атаке ВКС РФ подверглись зоны дислокации исламистов в районе деревни Сутух ад-Дейр в южной части провинции, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy). Напомним, боевые действия на данном направлении были спровоцированы боевиками «Джебхат ан-Нусры»1. В результате столкновений, развернувшихся на линии разграничения сил в первой половине дня, был освобожден город аль-Мушейрифа.

Провинция Хама

На северо-западе региона возобновились взаимные обстрелы на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. По информации новостного портала Masar Press Agency, артиллерийские дивизионы правительственных сил открыли огонь по опорным пунктам боевиков в деревне Кастун в долине аль-Габ. О потерях исламистов в живой силе или военной технике пока ничего неизвестно. Отмечается, что военнослужащие сил САР открыли огонь после обстрела со стороны джихадистов.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщил о получении информации о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) готовятся освободить десятки семей из лагеря «аль-Хол» в Хасаке. Как известно, в пункте временного размещения содержится большое количество родственников боевиков «Исламского государства». В случае если они будут отпущены, может начаться хаос с безопасностью. Как известно, члены семей террористов неоднократно чинили беспорядки, которые угрожали жизни гражданских лиц, и в самом лагере. Так, летом одна из жен боевиков ИГ ударила ножом в спину охранника, сопровождавшего ее.

1 Организация запрещена на территории РФ.