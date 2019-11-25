Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ

Кто в России сотрудничает с террористами Исламского государства1 (запрещенная в РФ террористическая организация), зачем группировкам нужна информация от журналистов, как они ее используют и при чем тут корреспондент либеральной «Новой газеты» Денис Коротков? Ответы на эти вопросы читайте в первой части расследования Федерального агентства новостей (ФАН) о том, как россияне борются с исламскими радикалами и как эхо террора из далекой Сирии отдается на российских улицах.

Зачем мы выпустили этот текст

Журналисты, корреспонденты и стрингеры ФАН работают в Сирии фактически с первых дней военного конфликта в САР и следят за развитием событий. За долгие годы сотрудники нашего СМИ смогли создать обширную агентурную сеть, наладить отношения с местными жителями и чиновниками, командирами сирийской армии из лояльных Башару Асаду подразделений.

Также на протяжении многих лет мы следили за СМИ, журналистами, активистами, радикалами, которые имели отношение к ИГ1 и другим террористическим группировкам, оказывая им какую-либо помощь и поддержку. Пару лет назад в фокус внимания редакции попал журналист «Новой газеты» Денис Коротков. Он прославился своими статьями о Сирии. И, как выяснилось, корреспондент «Новой газеты» — один из тех, кто зарабатывает на сотрудничестве с ИГ.

Но давайте по порядку. В течение последних пяти месяцев ФАН готовило большое расследование, посвященное контрабанде похищенной террористами нефти и участию США в поддержке терроризма. Были опрошены десятки местных жителей, найдены весомые доказательства. Этим расследованием мы готовились начать следующий год. Но Сирия — страна маленькая. И где-то произошла утечка информации, после чего люди, на которых нам указывали источники среди террористов, неожиданно начали совершать активные действия по своему «обелению». Поэтому мы не можем больше ждать и публикуем наше расследование в пяти частях, каждая из которых будет появляться сразу по окончании обработки информации.

Почему мы решили начать с части, посвященной именно журналисту, которого сами исламисты называют «своим русским человеком»? Во-первых, выйти на его след было сложно и, подозреваем, что если бы он догадался, что его деятельность расследуют, начал бы активно заметать следы. А ведь правоохранительным органам нужен будет полный объем доказательств. Во-вторых, мы считаем, что его действия неприемлемы с точки зрения не только журналистов, но и российских граждан. А значит, он должен быть наказан. Поэтому вы сейчас читаете этот текст.

Сирийский связной

В первый раз слухи о том, что бывший журналист издания «Фонтанка.ру» и нынешний специальный корреспондент «Новой газеты» сотрудничает с террористами ИГ, появились 10 сентября 2017 года. Тогда Telegram-канал Directorate 4 опубликовал весьма необычную фотографию.

«Вчера на одном из трупов убитых в районе Дейр-эз-Зора боевиков ИГ нашлось весьма интересное чтиво — распечатка на официальных бланках органов ИГ «слива» по «группе Вагнера», опубликованного на «Фонтанка.ру». Рядом валялись пособия ИГ по военной медицине и другие документы «диуана армии» («министерства обороны» — на местный лад), детский рисунок и разнообразный хлам, который также нашли на телах двух убитых исламистов», — сообщил канал.

Среди распечаток неожиданно нашелся и мобильный телефон Короткова. Что, как утверждали авторы сообщения, вполне может быть доказательством того, что журналист общается с представителями террористической группировки — как минимум для создания своих «сенсационных расследований» о «группе Вагнера».

Мы неоднократно писали о том, как Коротков работал в пользу ИГ, показывал данные добровольцев, запустил в открытый доступ информацию об именах и паспортах российских летчиков, воевавших с террористами в Сирии. Но прямых доказательств его сотрудничества не было. До сентября этого года, когда нашим корреспондентам удалось через множество посредников выйти на одного из бывших членов группировки.

18-летний террорист

Крепкий молодой мужчина с гладко выбритым лицом не вызывает особенного впечатления ровно до тех пор, пока не начинает рассказывать. Малифу (имя изменено) едва исполнилось 18, а за его спиной нелегальное пересечение границы, а то и не одно, участие в боях за Пальмиру, отступление в Дейр эз-Зор и побег из плена. Сейчас он живет на восточном берегу Евфрата в одном из почти обезлюдевших поселков и пытается делать это мирно.

По его словам, в Сирии он оказался не по своей воле. Его, его мать и двух сестер перевез на Ближний Восток отчим Ибрагим в 2014 году. Приезду в Сирию предшествовали долгие путешествия по другим странам — в том числе по Казахстану, Египту, Турции.

В Египте будущий боевик по настоянию отчима начал изучать Коран и арабский язык.

«Когда мы приехали в одно место, там нас встретил Ибрагим. Уже на другой машине мы опять уехали — в Казахстан. Некоторое время постоянно переезжали из одной страны в другую. Во многих странах были. А потом остановились в Египте. Там Ибрагим часто водил меня в мечеть, помогал изучать Коран. Примерно через три месяца он меня отдал в Худжру. Это место такое, где один дом, где молодые парни собираются. Там их учат религии, Корану, арабскому языку. Я не понимал, зачем я все это учу. Там я пробыл 3-4 месяца. Через некоторое время мы всей семьей уехали в Турцию, откуда перебрались на границу с Сирией. Позже мы перебежали границу и оказались в Сирии, оказались в «Исламском государстве». Так я оказался в ИГИЛ»1, — рассказывает молодой террорист.

Во время интервью молодой человек даже не старался скрыть свое лицо. Себя террористом он не считает. Говорит, что так сложились обстоятельства. И то, что его готовили убивать ради ИГ, воспринимает лишь как проходной эпизод в своей жизни.

По словам респондента издания, в Сирии всех перебежавших сначала собрали в отдельном доме, а на следующий день на автобусе отвезли в Ракку. Малифа отправили в школу военной подготовки, которой командовал Абу Хайдар Туниси. Там обычных детей превращали в настоящих зверей — учили убивать и делать бомбы.

«В лагере я находился около четырех месяцев. К чему готовили?.. Там учили стрелять, готовить взрывчатку, рассказывали про Аллаха, про религию. Объясняли, как пользоваться взрывающимся поясом шахида. Как кафиров (неверующих. — Прим. ФАН), как саламехов (салибихов, то есть «крестоносцев») убивать, понимаешь?» — делится воспоминаниями Малиф.

После завершения обучения собеседник ФАН был распределен в своего рода тактическое училище в Табку для дальнейшего «повышения квалификации». Там командовал Абу Джафар Дагостани. Дополнительное обучение проводили Абу Мухамад Дагостани и Абдуль Гафар Дагостани. По словам Малифа, «Дагостани» — означает «человек из Дагестана».

Пройдя переподготовку, новоиспеченный боевик был отправлен в батальон, которым командовал Абудуджана Дагостани. Чуть позднее — в Пальмиру. По словам собеседника издания, он в военных действиях не принимал участия. Все время находился в укрепрайоне и занимался радиоперехватом и прослушкой, в том числе телефонных переговоров.

Русский контакт

На правах «эксперта по связи» Малиф не участвовал в боевых действиях, а сидел глубоко в тылу и занимался прослушкой радиоэфира и телефонов, находясь при штабе. Там же «связист» и встретился впервые с американцами.

«Все в шоке были. Их сопровождали всюду Абудуджана Дагостани и Абу Умар, это один из местных командиров. Американцы привезли хорошее оборудование, телефоны какие-то, оружие и учили нас. В оружии я не очень разбираюсь, а вот телефоны какие-то особенные были — я таких не видел ни разу в жизни», — вспоминает Малиф.

Новые «друзья» не только привезли оружие и гаджеты, но и активно контактировали с Малифом. После появления спецтехники вчерашний «связист» стал тем, кого называют «медиа-активистом». То есть — пропагандистом и вербовщиком.

«Нам необходимо было объяснять, что мы — это не террористы, а люди со своей верой, знаниями и религией», — утверждает экс-террорист.

Подобным образом велась работа сразу по нескольким направлениям. Неофиты и «диванные джихадисты» узнавали своеобразные «сводки с полей», а воюющие боевики получали свою долю известности (чаще — посмертно, становясь «шахидами»).

«Я разговаривал, переписывался с людьми. Были контакты из России. На русском языке. Я ему писал про наши подвиги, где русские позиции находятся. Про то, какие наши братья подвиги совершали, какие места брали, про использование поясов шахида и шахид-мобилей. Я про это должен был писать. Я про это все объяснял. Про наши подвиги. Потом мы обменивались информацией. Он мне писал, что происходит у русских в Сирии. Я это громко зачитывал братьям, чтобы их боевой дух поднять», — с гордостью говорит молодой человек.

Но один из контактов Малифа резко выделялся на фоне полуграмотных сторонников ИГИЛ. Некий журналист из России беседовал с террористом, делясь с ним разнообразной информацией. Впрочем, понять, что общается с журналистом, Малиф смог лишь тогда, когда охочий до сенсаций собеседник начал расспрашивать про погибших русских.

«Выяснилось позже. Когда возле Пальмиры убили одного русского солдата (Вероятно, речь идет об Александре Прохоренко, Герое России. — Прим. ФАН), он начал писать и спрашивать подробности. Я тогда понял, что он — журналист из России», — говорит Малиф.

Ему удалось даже почитать некоторые материалы журналиста, основанные на предоставленной им информации. Сейчас они заботливо удалены, но имя собеседника Малиф помнит.

«Да-да, я помню, я неоднократно его читал… сейчас вспомню…его зовут Денис Коротков. Он работал на тех американцев, которые привезли нам телефоны. А раз он работал на них, то значит — и на нас тоже. Мы были коллегами, получается», — утверждает Малиф.

Коротков, ИГ и русский олигарх

Казалось бы, фантастика, ведь зачем нужно плотно работать с ИГ российскому журналисту? Но следующие слова Малифа дали нам объяснение, почему Коротков сотрудничал с ИГ. Он просто выполнял заказ своего спонсора. Вместе с другими российскими корреспондентами.

«Было много групп журналистов. Один раз я полдня был переводчиком у двух молодых парней, которые говорили по-русски. В один момент один из них сказал, что поездку в Сирию оплачивал какой-то российский олигарх Михаил. Потом я подошел к своему начальству и спросил: кто такой российский олигарх Михаил? Но они сразу заткнули мне рот, запретили вспоминать об этом и кому-либо говорить», — рассказал парень.

Говоря о российском олигархе Михаиле, скорее всего, Малиф говорит об осужденном в России Михаиле Ходорковском. И тут паззл начинает складываться.

С беглым олигархом, который ненавидит свою собственную страну и государство, Дениса Короткова связывают весьма давние спонсорские отношения. Он ежегодно ездит на форумы «Открытой России», встречается с Ходорковским в Берлине, Чехии, Черногории.

Вот, например, Коротков ждет появления Ходорковского в элитном отеле Grandior Hotel Prague. Как заверяют источники, беглый олигарх спонсировал Короткова на десятки миллионов рублей. За что же такие деньги? Да как раз за сотрудничество с ИГ и выпуск материалов про действия Минобороны РФ в Сирии и фейки про ЧВК «Вагнера».

«Денис постоянно был при деньгах, хотя официально зарабатывал копейки в «Фонтанке», а потом — и в «Новой газете». Съездит в Европу на какой-нибудь форум и ходит потом при деньгах по нескольку месяцев спокойно. Потом все повторяется. Ему даже коллеги несколько раз говорили остановиться. Но жадность оказалась сильней. А в том, что он может сотрудничать с террористами, я, конечно, сомневаюсь, но Денис ради денег был всегда готов на все. Ему всегда их было мало», — рассказал один из знакомых Короткова (запись разговора есть в редакции).

Эксклюзив от террористов

А теперь давайте вспомним, какие необычные эксклюзивы получал Коротков для своих статей, даже не выезжая из Петербурга. Теперь становится ясно, что ему и не надо было. Сказанное Малифом объясняет, откуда у корреспондента отдела расследований «Новой газеты» находятся видео и прочие материалы для изготовления статей, в том числе и фейковых. Российский журналист сотрудничает с США и антироссийски настроенными олигархами, оплачивающими ему расходы и работу, а также с ИГ. Это объясняет, как Коротков получил доступ к видео о ликвидированном террористе, цена которого — около 10 000 долларов, и опубликовал статью якобы о действиях «ЧВК Вагнера». О стоимости рассказывал Telegram-канал «Караульный», которому пытались продать ролик.

Видео с уничтожением сирийца предлагали не только авторам в Telegram, но и различным СМИ. Файл для торгов появился в Сети в ночь с 12 на 13 ноября. И тут два варианта. Первый: видео Короткову просто выкупили после того, как журналист съездил к своему спонсору Ходорковскому в Берлин за получением премии на конференцию «Россия для граждан». Публикация ролика в «Новой Газете» произошла как раз после мероприятия.

Второй вариант: Коротков уже имел видео на руках от ИГ или Ходорковского и просто пытался его легализовать, посредством продажи. Вызывает сомнения и достоверность видео. Но это уже отдельный повод для нового материала.

К тому же, провокация либерального издания, удивительным образом совпала с некоторыми запросами, которые мы отправили несколькими днями раньше, некоторым знакомым Короткова. Скорее всего именно этой публикацией журналист, сотрудничающий с ИГ, надеялся прикрыться от нашего расследования. Иначе с чего бы «Новой Газете» публиковать его материал в самое нестандартное для них время – 9 вечера четверга, и даже не разместить его в утренней газете. Явно материал готовился в спешке.

«Его даже не успели поставить на верстку. Не знаю, что Коротков пообещал Муратову, но тот нарушил все возможные внутренние правила, чтобы этот материал вышел. Не было даже нормального второго мнения, хотя в «Новой» это считается обязательным аспектом каждой статьи. Никто не присылал и запросов в Минобороны. Так у нас не работают. А тут прям сразу публикация», — утверждает один из сотрудников газеты, пожелавший остаться неизвестным.

Впрочем, «Новой» не впервой прикрывать террористов. Как минимум два сотрудника издания в разное время открыто признавались в симпатиях к боевикам. Например, колумнист Ирек Муртазин. В 2002 году, когда вся Россия с содроганием следила за трагедией, разворачивающейся вокруг мюзикла «Норд-Ост», бывший председатель ВГТРК-Татарстан Муртазин открыто сочувствовал террористам. 24 октября 2002 года он вел прямой эфир, где называл боевиков «чеченскими повстанцами», а террористический акт — актом отчаяния.

Вторая «сочувствующая» — Ольга Боброва — осенью прошлого года опубликовала интервью с Сергеем Трофимовым, который воюет в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации «Джебхат-ан-Нусра».

Еще раз отметим, что для нас является полноценным преступлением любое сотрудничество с террористами ИГ с целью оказания им помощи, пусть даже в информационном пространстве. То, что Коротков работает с группировками «Исламского государства», у нас уже не вызывает никаких сомнений. И мы официально просим правоохранительные органы проверить всю информацию из данного расследования, проверить журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова на предмет содействия террористам.

Следующую часть нашего расследования про «Исламское государство» и сотрудничающих с ним российских граждан вы сможете прочитать в ближайшее время, эксклюзивно на сайте ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.