Богомолов написал трогательное любовное послание не Собчак

Москва, 24 ноября. Супруг журналистки Ксении Собчак, театральный режиссер Константин Богомолов признался в любви коньяку. О своей самой большой любви он рассказал на своей странице в Instagram.

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной не скрывает, что его любимый алкоголь — коньяк. По его словам, распитие крепкого напитка успокаивает, вдохновляет, согревает и утешает его. Богомолов сравнил с кофе коньяк, который не пьянит, а бодрит.

«Хорошего мало не бывает. Это я не о себе в трех воплощениях, а о коньяке. Это мой любимый крепкий напиток, и он для меня как кофе — не пьянит, а бодрит», — пояснил 44-летний режиссер.

Поклонники режиссера одобрили его выбор, однако посоветовали быть аккуратней и избегать частого распития горячительных напитков. Другие интернет-пользователи, увидев рекламу марки коньяка от Богомолова, пошутили, что еще немного и артист начнет рекламировать нижнее белье и продукты.

«Ждем постов про трусы, носки, гель для бритья, шампунь и йогурт», — пошутил strobe_tallbot. «Реклама для вас и вашей новой жены — смысл жизни», — возмутился пользователь с ником domoni74.

Константин Богомолов и Ксения Собчак поженились в сентябре этого года, пара приехала в отдел ЗАГС на черном катафалке, украшенном цветами. Надпись на автомобиле гласила: «Только смерть разлучит нас».