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Жительница Новосибирска завоевала корону «Мисс офис – 2019»

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Жительница Новосибирска завоевала корону «Мисс офис – 2019»

Москва, 24 ноября. Жительница Новосибирска Елизавета Знагован победила в конкурсе красоты «Мисс офис – 2019», финал которого проходил в Москве.

Маркетолог омпании «Восток Моторс» выиграла два миллиона рублей. По словам 24-летней красавицы, это не первый конкурс, в котором она принимает участие. 

Ранее она стала «Мисс НГУЭУ», была признана вице-мисс «Европа+» и «Мисс Новосибирск – 2015».

Как сообщают организаторы конкурса, в 2019 году было подано почти 35 тысяч заявок, из них отобрали 30 финалисток. Конкуренция среди российских красавиц была очень большой.

Ранее сообщалось, что «Миссис Россия» из Кемерово Ксения Кривко готовится к выступлению на международном конкурсе в Китае. Известные российские дизайнеры подготовили для мамы четырех детей уникальное платье, расшитое золотыми нитями.

 

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