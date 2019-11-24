Украинцы Цимбалюк и Шарий сцепились в Сети из-за России

Киев, 24 ноября. Украинский журналист Роман Цимбалюк и блогер Анатолий Шарий сцепились в Сети из-за России.

Провокацию начал пропагандист Шарий. Журналист УНИАН в своем Twitter опубликовал пост, где высказался против украинской певицы Софии Ротару, планирующей отправиться на зимние гастроли в Россию, а также против коллеги Цимбалюка, который является специальным корреспондентом УНИАН в Москве, где живет с семьей.

«Ротару поедет зарабатывать в Россию. Цымбалюк предпочитает, чтобы сын родился в России и имел право на гражданство. И только пророссийский Шарий до сих пор не едет на день в Москву, хотя безумно хочет походить по Красной площади и поесть в тамошних чудовищно вкусных ресторанах», — написал журналист.

Цимбалюк на сообщение отреагировал в Facebook. Он ответил, что все его дети являются гражданами Украины и предложил Шарию в качестве доказательства продемонстрировать соответствующие документы.

«Мои дети рождаются там, где живу я. У меня с этим строго. Такой опытный и популярный блогер, как ты, должен знать, что в РФ гражданство не выдается «по праву почвы». Это не США. Открою тебе секрет: все мои дети — граждане Украины, автоматически, независимо от места рождения. Не веришь — документы из консульства кину», — написал он.

Находящийся в России представитель УНИАН добавил, что место жительства не определяет мировоззрение человека, и намекнул, что Шарий якобы «топит за Россию», в то время как сам живет в Европе.

«Можно топить за Рашу и живя в Европе. Это высший пилотаж», — отметил Цимбалюк.

На пост Цимбалюка Шарий ответил уже в Telegram. Он указал, что «у всех детей, рожденных везде, есть гражданство Украины», но потом появляется и второе, при этом консульство страны в известность не ставится.

Также Шарий порекомендовал коллеге «не приплетать» к спору право почвы, поскольку оно отношения к нему не имеет.