Диетолог назвала продукты, которые не стоит есть на завтрак

Канберра, 24 ноября. Австралийский диетолог Сьюзи Барелл назвала продукты, которые не стоит есть на завтрак, и перечислила те, что помогут сделать прием пищи максимально полезным.

По ее словам, для завтрака не подходят сладкие хрустящие хлопья. Несмотря на то, что этот продукт любят как дети, так и взрослые, он вреден, поскольку содержит мало пищевых волокон. Хлопья не могут надолго насытить человека, поэтому от них диетолог советует отказаться.

«Дети, завтракая хлопьями, привыкают есть сладкое по утрам», — отметила Барелл.

Эксперт добавила, что для первого и самого важного, по мнению многих врачей, приема пищи не подходит пита. Лепешки, по ее словам, могут содержать до 80 граммов углеводов и повышать уровень глюкозы в крови.

«Худшее, что можно выбрать», — объяснила диетолог.

На завтрак она посоветовала готовить тосты с яичницей, овощами и беконом. Барелл обратила внимание, что в последнем содержится немало жира, поэтому полезнее будет употреблять его с цельнозерновым хлебом.

Подойдет для утреннего приема пищи также гранола или хлопья без сахара. Добавить к ним можно греческий йогурт со свежими ягодами и небольшим количеством меда.

Ранее Барелл описала идеальный завтрак для похудения. По словам специалиста, для снижения веса в рацион необходимо включить продукты, богатые клетчаткой. Кроме того, эксперт рекомендует есть по утрам блюда из яиц, рыбу, авокадо и цельнозерновой хлеб. Отдельное внимание она советует уделить воде, которую можно заменить зеленым или травяным чаем без добавления молока.