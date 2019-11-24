Военный эксперт назвал ворующих нефть в Сирии США «обычными разбойниками»

Москва, 24 ноября. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал США, которые воруют нефть в Сирии, «обычными разбойниками».

Комментируя заявления США о «неспособности» официального Дамаска защитить нефтяные месторождения Сирии от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (организация запрещена в России. — прим. ФАН), Литовкин назвал это оправданием «разбойничьей бандитской политики США». Американцы изначально вошли на территорию Сирии без официального приглашения Дамаска, напомнил он. По его мнению, США хотели при помощи боевиков ИГ1 свергнуть режим сирийского лидера Башара Асада.

«Благодаря свержению Асада американцы планировали завладеть сирийскими богатствами. ИГ на сегодня разбито, но, тем не менее, США продолжают демонстрировать свою сущность, эксплуатируя сирийские нефтегазовые месторождения, — пояснил Литовкин в беседе с «Экономикой сегодня». — Они сегодня активно используют сирийские ресурсы в своих интересах, прикрываясь здесь мнимой борьбой с терроризмом».

Американцы применили свою обычную внешнеполитическую линию, когда они с помощью якобы борьбы с терроризмом вмешиваются во внутренние дела других государств. Так, например, американцы вмешивались в дела Афганистана и Ирака.

«Американцы пытаются выставить себя благодетелями, но они обычные разбойники», — констатировал Литовкин.

Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк считает, что заявление Вашингтона касательно Сирии связано с внутренней политикой США. Слова о «неспособности» Дамаска охранять свои ресурсы нацелены на то, чтобы обеспечить американскому президенту Дональд у Трампу победу на грядущих выборах.

США при помощи курдских боевиков, которые незаконно удерживают часть севера Сирии, воруют нефть. Американцы объясняют свое присутствие в Сирии «борьбой» с ИГ, хотя многие эксперты не раз отмечали, что республика практически полностью освобождена от боевиков.

Многие политологи заявили, что главной целью нахождения США в Сирии является незаконное завладение богатствами республики. Минобороны РФ ранее обнародовало кадры, на которых видна преступная деятельность США. Примечательно, что американские специалисты, воруя сирийскую нефть, говорят, что не получают ничего с этого, хотя в действительности известно, что незаконный бизнес Вашингтона приносит американцам порядка 30 млн долларов ежемесячно.

1 Организация запрещена на территории РФ.