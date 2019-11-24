С начала июня в Гонконге проходят массовые протесты, связанные с рассмотрением закона об экстрадиции. В ходе беспорядков произошло множество инцидентов, где «подогреваемые» политической элитой США провокаторы бросали в правоохранителей баллоны с кислотой и коктейли Молотова. В результате таких действий пострадали сотни человек.

Как США управляют протестами в Китае

Подобного рода «акции» находят достаточно широкую поддержку в странах Запада. Например, политически ангажированная социальная сеть Facebook, отказывающаяся удалять ложную и клеветническую информацию о ситуации в Китае по запросу правоохранительных структур этой страны, активно тиражирует фейки о «жертвах» протестов в Гонконге.

К слову, в этом плане отметился и американский телеканал CNN, пользующийся популярностью среди гонконгской оппозиции и оказывающий влияние на общественность. Так, в конце августа СМИ запустило в эфир выпуск, где сообщалось о якобы применении полицией водометов и бутылок с зажигательной смесью против «мирных граждан». Позже CNN удалил свой фейк, осознав, что подобные заявления являются полным абсурдом и ложью на фоне реальной обстановки в КНР.

Несмотря на то, что вбросы американской прессы разоблачают с завидной частотой, осадок от подобной информации остается. За счет этого протестные настроения растут, а вместе с ними и количество провокаций со стороны «бунтующих» граждан.

Сторонник Навального Милов хочет, «как в Гонконге»

Жесткие протесты в других странах служат «отличным примером» для сторонников блогера Алексея Навального, использовавшего прошедшие выборы в Мосгордуму для отработки новых методов «политической борьбы». Ранее в одном из интервью соратник главы ФБК (признан иностранным агентом) Леонид Волков признался, что эти «новые методы» Навальный намерен представить России в 2021 году, когда в стране пройдут выборы в Государственную думу.

Подготовка к предстоящим выборам действительно идет полным ходом: за последние недели в нескольких странах Европы прошла череда сомнительных мероприятий, куда съехались российские «лидеры оппозиции» и их зарубежные покровители.

Так, в канадском городе Галифакс прошел саммит по безопасности, на котором уже успел засветиться один из ближайших приближенных Навального — Владимир Милов, с треском проваливший избирательную кампанию на сентябрьских выборах в Мосгордуму.

У себя в Instagram он похвастался, что двое неизвестных протестующих из Китая получили премию «за борьбу и свободу». О том, что вся борьба подогреваемых США радикалов заключается в применении силы против полиции без повода, Милов умолчал, однако встретил провокаторов стоя и аплодисментами. Таким образом, становится ясно, что Милов разделяет интересы людей, предпочитающих решать спорные вопросы через метание в полицию коктейлей Молотова и баллонов с кислотой.

Тот факт, что Милов довольствуется «достижениями» гонконгских радикалов, на самом деле говорит о многом. Как уже упоминалось ранее, в 2021 году в России пройдут выборы в Госдуму, а значит, активизация «независимых кандидатов» Навального на протестной почве вкупе с озвученными Волковым тезисами не может быть простым совпадением.

Опыт массовых протестов на фоне прошедших выборов в Мосгордуму в сентябре 2019 года стал показательным. Это важное для страны событие было омрачено одной из самых грязных предвыборных кампаний, во время которой представители оппозиции выводили сторонников на незаконные акции.

Тогда толпы разъяренных людей устраивали беспорядки, призывали перекрывать трассы и оказывали противодействие сотрудникам правоохранительных органов, провоцируя власти на жесткие ответные действия. В итоге провокации закончились арестами и сломанными судьбами десятков граждан, ставших жертвами либеральной пропаганды.

Жестокие протесты в Китае — повод для новой крови

Поездка Владимира Милова в Канаду подтвердила, что подогреваемые американцами акции в Гонконге интересны Алексею Навальному и его окружению. Провокации на выборах в Московскую городскую думу завершились для сторонников «либеральной идеи» печально. Тем не менее, «независимые кандидаты» не хотят мириться с закономерными итогами своей деятельности и хотят «реванша». При этом они осознанно игнорируют то, что ни протестующие, ни российская полиция не заинтересованы в «силовом сценарии».

Сам Милов, равно как и его сторонники, хочет, чтобы люди понимали, что протесты в КНР якобы являются нормальным проявлением политической воли, и что именно так китайцы отстаивают свои демократические ценности. Однако в действительности это говорит о том, что оппозиционерам нужно кровопролитие, чтобы вызвать новый ажиотаж в СМИ и посеять сомнения вокруг открытых выборов.