Порошенко уверяет, что не обсуждал работу сына Байдена с Джулиани

Оттава, 24 ноября. Экс-лидер Украины Петр Порошенко не обсуждал с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани вопросы, связанные с семьей Джозефа Байдена и компании «Бурисма» (Burisma). Об этом он заявил на форуме по международной безопасности в канадском Галифаксе.

«Абсолютно точно нет. Этого и не могло быть. Я [тогда был] президентом Украины <…> и я не могу себе представить, что кто-то будет вести со мной беседы такого рода», — уверяет Порошенко.

По его словам, с Джулиани они встречались всего дважды: впервые, когда тот был на посту мэра Нью-Йорка (Джулиани был мэром города в 1994 — 2001 гг.), а второй раз — осенью 2017 года.

При второй встрече представители Украины и США, по признанию Порошенко, говорили о солидарности, о росте американской поддержки по проведению реформ на Украине, поддержке украинского финансового сектора и безопасности. Тогда же Джулиани пообещал бывшему украинскому лидеру повысить уровень сотрудничества двух стран.

Порошенко подчеркнул, что с тех пор не общался с Джулиани «ни лично, ни по телефону».

История с участием сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в работе украинской компании «Бурисма» стала причиной громкого политического скандала в США. Американская пресса сообщала, что представители администрации Трампа пытались найти на Украине компромат на Байдена, чтобы помешать его предвыборной кампании за президентский пост в 2020 году. Это связано с тем, что Байден считается основным соперником действующего главы США на предстоящих выборах.

После этого демократы обвинили Трампа в попытке оказать давление на нового президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы он возобновил дела в отношении компании «Бурисма», и запустили против него процедуру импичмента. Это вынудило администрации Белого дома обнародовать стенограммы разговоров Трампа с Зеленским. Оказалось, что никаких прямых требований Трамп не выдвигал, но сам вопрос, действительно, обсуждался.