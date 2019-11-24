Шойгу направил Западу сигнал, послав корабли ВМФ РФ в ЮАР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил группировку ВМФ России в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», среднего морского танкера «Вязьма» и спасательного буксира СБ-406 в Кейптаун. Там российские моряки примут участие в первых совместных военных учениях РФ, КНР и ЮАР. Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, какой сигнал Западу посылают участники этих маневров.
Как сообщил в воскресенье, 24 ноября, начальник пресс-службы Северного флота, капитан первого ранга Вадим Серга, в ходе учений с иностранными коллегами североморцы отработают противопиратские и антитеррористические операции на море и действия по оказанию помощи потерпевшим бедствие.
Заходя в порт Кейптауна, российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» произвел салют наций из 21 орудия, добавил Серга.
Как напомнил в комментарии Федеральному агентству новостей военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, не так давно состоялось заседание стран БРИКС, на котором выступал российский президент Владимир Путин. И он говорил о том, что странам БРИКС необходимо больше интегрироваться, и не только в экономике и политике, но и в военной сфере.
«В нынешних военных учениях принимают участие члены БРИКС — Россия, Китай и ЮАР. Причем, учения в Южно-Африканской республике в таком формате проводятся впервые. И это очень показательно. Потому что Африканский регион сейчас многим интересен, включая и Москву, и Пекин. Плюс недавно в Сочи проходил Африканский форум, и наверняка российский лидер обсуждал со своими коллегами из Африки сотрудничество в оборонной сфере», — заметил Василий Дандыкин.
По словам военного эксперта, тот факт, что ракетный крейсер «Маршал Устинов» дошел из Североморска до точки сужения Атлантического и Индийского океанов, свидетельствует о его прекрасном рабочем состоянии и боеготовности.
«Конечно, так называемые западные партнеры обратят внимание на наши с Китаем и ЮАР военные учения. Может, кто-то из них попытается поднять из-за этого шум, кто-то — выкажет деланное равнодушие, но остальные понимают, что своевременный мир достаточно хрупок, поэтому каждая страна ищет себе надежных союзников и учится с ними взаимодействовать и в военном аспекте. Это нормальная практика.
Конечно, у той же ЮАР сегодня не самый мощный флот, но зато есть большие перспективы благодаря развитию сотрудничества в рамках БРИКС. И тут надо отметить, что нынешние учения — это не только отработка совместных действий в военно-морской сфере, но и элемент дипломатии, демонстрация флага. Послав в ЮАР российские корабли, министр обороны Сергей Шойгу как бы продемонстрировал тем же США, что российский флот может действовать сообща с китайским в любой точке мира. А китайский флот, надо заметить, вместе с американским и российским сегодня входит в тройку самых мощных в мире, причем — по всем компонентам, включая ракетно-ядерный и атомный подводный флот», — объяснил Василий Дандыкин.