Шойгу направил Западу сигнал, послав корабли ВМФ РФ в ЮАР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил группировку ВМФ России в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», среднего морского танкера «Вязьма» и спасательного буксира СБ-406 в Кейптаун. Там российские моряки примут участие в первых совместных военных учениях РФ, КНР и ЮАР. Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, какой сигнал Западу посылают участники этих маневров.

Как сообщил в воскресенье, 24 ноября, начальник пресс-службы Северного флота, капитан первого ранга Вадим Серга, в ходе учений с иностранными коллегами североморцы отработают противопиратские и антитеррористические операции на море и действия по оказанию помощи потерпевшим бедствие.

Заходя в порт Кейптауна, российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» произвел салют наций из 21 орудия, добавил Серга.

Как напомнил в комментарии Федеральному агентству новостей военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, не так давно состоялось заседание стран БРИКС, на котором выступал российский президент Владимир Путин. И он говорил о том, что странам БРИКС необходимо больше интегрироваться, и не только в экономике и политике, но и в военной сфере.

«В нынешних военных учениях принимают участие члены БРИКС — Россия, Китай и ЮАР. Причем, учения в Южно-Африканской республике в таком формате проводятся впервые. И это очень показательно. Потому что Африканский регион сейчас многим интересен, включая и Москву, и Пекин. Плюс недавно в Сочи проходил Африканский форум, и наверняка российский лидер обсуждал со своими коллегами из Африки сотрудничество в оборонной сфере», — заметил Василий Дандыкин.

По словам военного эксперта, тот факт, что ракетный крейсер «Маршал Устинов» дошел из Североморска до точки сужения Атлантического и Индийского океанов, свидетельствует о его прекрасном рабочем состоянии и боеготовности.