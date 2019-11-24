Баранец не исключил, что за диверсиями в Сирии стоят курдские радикалы и США

Москва, 24 ноября. Диверсионно-партизанские акты на северо-востоке Сирии указывают на то, что вооруженным бандам курдов не нравится начавшийся в стране процесс примирения. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, курды в Сирии раскололись на два лагеря: одни активно помогают американцам незаконно качать нефть и контрабандой отправлять ее в другие страны, а другие мечтают о собственном государстве и не могут решить, с кем сотрудничать.

«Уже неоднократно было выявлено, когда экстремистки настроенные курды учиняют диверсионные акты», — отметил Баранец в разговоре с New Inform.

Эксперт не исключил, что за провокациями в Сирии могут стоять не только курдские боевики, но и США, потерпевшие поражение в этом регионе.

«Вашингтон осознает, что именно России удалось разгромить террористические формирования», — констатировал он.

Как отметила советник директора Российского института стратегических исследований, специалист по арабским странам Елена Супонина, США в свое время активно использовали курдских радикалов, а затем предали, оставив их на произвол судьбы, после того, как Анкара развернула в Сирии военную операцию «Источник мира».

«Отсюда у некоторых [вооруженных курдских банд] рождаются настроения ненависти», — представила она свое объяснение провокациям в Сирии.

Напомним, 23 ноября при взрыве заминированного автомобиля в районе города Телль-Абъяд, расположенного на севере Сирии, погибли 10 человек, десятки получили ранения. Трагедия произошла в зоне безопасности Турции.

Курдские террористы не только атакуют в этом районе российско-турецкий патрульный конвой, но и прибегают к радикальным действиям против местного населения. Примерами могут послужить и другие произошедшие недавно крупные теракты — мощные взрывы заминированных автомашин прогремели в Камышлы и Аль-Бабе в северных частях провинций Хасака и Алеппо.

Турция вела антитеррористическую операцию «Источник мира» в приграничных районах Сирии с 9 по 22 октября. Анкара стремилась создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Направлена операция была против курдских бандформирований, которые в 2017 году захватили Заевфратье и начали угнетать местное население — арабов-суннитов.