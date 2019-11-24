Дзюба поздравил свою мать смешным фото в розовой шляпе

Санкт-Петербург, 24 ноября. Нападающий петербургского ФК «Зенит» Артем Дзюба поздравил маму с праздником всех матерей. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

Праздничное поздравление появилось под семейным фото, на котором футболист и его отец Сергей Дзюба изображены в солнцезащитных очках. А на Артеме Дзюбе красуется розовая шляпа.

«Поздравляю любимую маму с праздником! Спасибо тебе за все!» — написал форвард.

Напомним, что в России в последнее воскресенте ноября отмечают День матери. В этом году праздник выпал на 24 ноября.

Своих матерей поздравили и популярные артисты и музыканты. Балерина Анастасия Волочкова назвала себя счастливой мамой и пожелала всем матерям быть оставаться любимыми своими детьми.

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram снимок со своей матерью, теплыми поздравлениями поделилась актриса Елизавета Боярская. Она считает, что ее мама лучше всех других.

Ранее всех матерей Москвы поздравил столичный градоначальник Сергей Собянин. К его поздравлениям присоединился губернатор Московской области Андрей Воробьев.