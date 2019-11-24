Скончался народный артист Украины Давид Бабаев

Киев, 24 ноября. Народный артист Украины, советский и украинский актер Давид Бабаев ушел из жизни в возрасте 76 лет, сообщается на странице Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки в Facebook.

Актер скончался в ночь на 24 ноября, добавили в театре. Что стало причиной смерти, не уточняется.

«Никто и подумать не мог, что в тот вечер актер в последний раз выйдет на сцену и искренние аплодисменты услышит тоже последний раз», — говорится в сообщении.

О месте и дате прощания с Бабаевым будет объявлено позднее.

Актер был принят в Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки в начале 70-х годов. На его счету более 50 сыгранных ролей в театре и примерно столько же — в кино. Бабаев также занимался озвучиванием мультфильмов, например, «Дядя Федор, пес и кот».