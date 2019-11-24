Миллиардер Блумберг объявил о начале борьбы с Трампом за пост президента США

Вашингтон, 24 ноября. Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США. Об этом свидетельствует опубликованный на YouTube видеоролик с призывом голосовать за него.

Ранее 77-летний предприниматель подал документы для участия в предварительных выборах, так называемых «праймериз», от Демократической партии США в нескольких штатах, однако заявлений по этому поводу не делал.

Первым официальным сообщением об участии в кампании по выборам 46-го президента США стал видеоролик Rebuild America: Join Mike Bloomberg’s 2020 Presidential Campaign, опубликованный на популярном видеохостинге.

«Майкл Блумберг объявляет о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США. Присоединяйтесь к Майклу на MikeBloomberg.com», — сообщается под видео.

В ролике диктор вкратце рассказывает о кандидате и его достижениях в роли предпринимателя, сумевшего создать тысячи рабочих мест, а также на посту мэра Нью-Йорка, который Блумберг занимал три срока подряд: с 2002 по 2013 годы.

Кроме того, в видео указывается главный мотив участия бизнесмена в гонке — противостояние действующему лидеру-республиканцу Дональду Трампу.

«Я баллотируюсь в президенты, чтобы нанести поражение Дональду Трампу и восстановить Америку», — подчеркнул он.

Заканчивается видео агитирующими словами «Майкла Блумберга в президенты!», после чего миллиардер лично произносит фразу «Я — Майкл Блумберг и я одобряю это обращение», что является традиционной для политической рекламы США формой авторизации.

Имя победителя демократических «праймериз» станет известно летом 2020 года. Именно он бросит вызов Трампу, который намерен избираться на второй срок. Выборы нового президента Соединенных Штатов пройдут 3 ноября 2020 года.

В марте Блумберг заявлял, что не планирует баллотироваться на пост американского президента, однако хотя был уверен, что одержал бы победу, если бы его соперником был Трамп. Предприниматель отмечал, что сложно стать кандидатом от Демократической партии, учитывая большое количество претендентов.