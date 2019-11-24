В ЛНР объяснили, чем чреват выход Зеленского в куртке с черепом на шевроне

Киев, 24 ноября. Националисты будут использовать страх президента Украины Владимира Зеленского перед армией страны, заявил заместитель директора по экономическим вопросам краснолучского завода «Фагот» Эдуард Грезент.

Надев подаренный военнослужащими 72-й бригады ВСУ шеврон, на котором изображены череп с костями, Зеленский подтвердил, «что он ведомый, что он боится собственной армии и готов делать перед ней такие «жесты приличия», убежден общественник.

По его мнению, подобный жест главы украинского государства не останется без внимания националистов.

«[Националисты] понимают, в чем слабина президента, и будут ее против него же использовать. Проявив такую слабость и выказав откровенное почтение определенному воинскому формированию, Зеленский повел себя, как минимум непрофессионально, а если сказать откровенно – то по-идиотски показушно», — приводит Луганский информационный центр слова Грезента.

Луганский общественник подчеркнул, что подобного рода выходки непростительны для главы государства, учитывая, что на Украине и так хватает связанных с военными и националистами провокаций.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский на встрече с военными моряками появился в куртке с шевроном, на котором изображен череп с костями. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко в беседе с Федеральным агентством новостей назвал позором выход главы государства с шевроном с черепом и костями.