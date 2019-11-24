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Уполномоченный по правам ребенка на Украине попал в ДТП

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Уполномоченный по правам ребенка на Украине попал в ДТПКиев, 24 ноября. Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП, состояние его здоровья оценивается как тяжелое. Об этом на своей странице в Facebook сообщила певица и руководитель общественного движения «Живи» Оксамита Новачук.

«Друзья, наш брат Николай Кулеба, уполномоченный президента по делам детей, попал в аварию. Он и один из трех его детей, находятся в тяжелом состоянии. Молимся о божьем вмешательстве и защите над ними», — написала она. 

Другие подробности происшествия поке не сообщаются. В офисе президента Украины ситуацию не комментировали.

Кулеба начал политическую карьеру в 2006 году. Должность уполномоченного украинского лидера по правам ребенка он занимал сначала с 18 декабря 2014 года по 19 мая 2019 года при пятом президенте страны Петре Порошенко. Действующий президент страны Владимир Зеленский вновь назначил Кулебу на эту позицию 1 июня. В настоящее время ему 47 лет.

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Источник: Facebook
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