Милонов назвал желающую вернуть Донбасс Украину «пространством, по которому идет труба»

Бывший депутат Верховной рады Евгений Балицкий заявил, что Украина никогда не сможет вернуть Крым и Донбасс, поскольку местное население ненавидит украинских политиков, «убивавших их». Политик также нелицеприятно высказался о «революции достоинства» 2014 года — по его словам, все прошедшее с тех пор время Украина ходит с «протянутой рукой» и «спущенными штанами». Эту речь Федеральному агентству новостей прокомментировал член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов.
«Пока что несерьезно говорить о каком-либо «возвращении» ДНР и ЛНР в состав Украины, — считает парламентарий. — Там до сих пор еще стреляют. Но и когда перестанут стрелять, только лишь народ, населяющий территорию непризнанных республик, может решить его судьбу, и никто иной. К сожалению, слишком долго украинские власти наносили раны на тело Донбасса, чтобы можно было предположить, что те в одночасье зарастут».
В ближайшее время эти территории точно не найдут себя в составе Украины, уверен Милонов. Десятилетия потребуются, чтобы восстановить нормальные мирные отношения.
«Как смогут примириться потерявшие родных и близких с теми, кто их убил в результате всех этих налетов и бомбардировок? Как они смогут считать своим государством то, которое отдавало преступные приказы на их земле? Я этого себе не представляю», — сказал депутат.
По его словам, положение дел сейчас таково, что Украине и непризнанным республикам нужно хотя бы начать мирно сосуществовать по соседству, не причиняя ущерба друг другу. Дружить смогут лишь их еще не родившиеся потомки.
«В нынешнем формате Украина — это страна со сложным статусом, — считает собеседник ФАН. — Надеюсь, что рано или поздно россияне и украинцы осознают, что жить раздельно друг от друга неправильно, и будет тогда у нас единое государство — без границ, войн и «зон АТО». Честно говоря, мне кажется, что намного вероятнее вариант, при котором Донбасс интегрируется не в Украину, а в Россию — это и будет первым шагом к полному воссоединению наших стран».
На сегодняшний день ДНР и ЛНР более трезво смотрят на вещи, нежели Украина, уверен Милонов. Они не подвергались влиянию западной пропаганды и понимают, как обстоят дела на самом деле. Жители этих регионов стремятся в Россию, поскольку понимают — порознь с братским народом жить нельзя.
«Украина же как государство не сможет существовать без паллиативной помощи со стороны стран Запада. Однако ее «спонсорам» наверняка однажды надоест тратить свои деньги попусту. Ведь что такое Украина? Просто пространство, по которому идет труба» — резюмировал парламентарий.