Милонов назвал желающую вернуть Донбасс Украину «пространством, по которому идет труба»

Бывший депутат Верховной рады Евгений Балицкий заявил, что Украина никогда не сможет вернуть Крым и Донбасс, поскольку местное население ненавидит украинских политиков, «убивавших их». Политик также нелицеприятно высказался о «революции достоинства» 2014 года — по его словам, все прошедшее с тех пор время Украина ходит с «протянутой рукой» и «спущенными штанами». Эту речь Федеральному агентству новостей прокомментировал член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов.

«Пока что несерьезно говорить о каком-либо «возвращении» ДНР и ЛНР в состав Украины, — считает парламентарий. — Там до сих пор еще стреляют. Но и когда перестанут стрелять, только лишь народ, населяющий территорию непризнанных республик, может решить его судьбу, и никто иной. К сожалению, слишком долго украинские власти наносили раны на тело Донбасса, чтобы можно было предположить, что те в одночасье зарастут».

В ближайшее время эти территории точно не найдут себя в составе Украины, уверен Милонов. Десятилетия потребуются, чтобы восстановить нормальные мирные отношения.

«Как смогут примириться потерявшие родных и близких с теми, кто их убил в результате всех этих налетов и бомбардировок? Как они смогут считать своим государством то, которое отдавало преступные приказы на их земле? Я этого себе не представляю», — сказал депутат.

По его словам, положение дел сейчас таково, что Украине и непризнанным республикам нужно хотя бы начать мирно сосуществовать по соседству, не причиняя ущерба друг другу. Дружить смогут лишь их еще не родившиеся потомки.

«В нынешнем формате Украина — это страна со сложным статусом, — считает собеседник ФАН. — Надеюсь, что рано или поздно россияне и украинцы осознают, что жить раздельно друг от друга неправильно, и будет тогда у нас единое государство — без границ, войн и «зон АТО». Честно говоря, мне кажется, что намного вероятнее вариант, при котором Донбасс интегрируется не в Украину, а в Россию — это и будет первым шагом к полному воссоединению наших стран».

На сегодняшний день ДНР и ЛНР более трезво смотрят на вещи, нежели Украина, уверен Милонов. Они не подвергались влиянию западной пропаганды и понимают, как обстоят дела на самом деле. Жители этих регионов стремятся в Россию, поскольку понимают — порознь с братским народом жить нельзя.