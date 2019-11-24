Эксперты назвали глупостью слова США о «неспособности» Сирии защитить нефтяные поля

Москва, 24 ноября. США цепляются за любой повод, лишь бы закрепиться в богатых нефтью районах Сирии. Об этом заявила советник директора Российского института стратегических исследований, специалист по арабским странам Елена Супонина, комментируя слова Вашингтона о «неспособности» Дамаска защитить свои природные ресурсы.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон решил оставить войска в Сирии для «защиты» нефтяных месторождений от террористов. Он упрекнул власти Сирийской Арабской Республики в том, что они якобы не могут защитить месторождения за Евфратом от исламистов.

По мнению Супониной, США, скорее всего, в настоящее время вынашивают планы, как задержаться в Сирии. Специалист уверена, что заявление представителя Белого дома о «неспособности» Дамаска защитить ресурсы не соответствует действительности.

«С технической точки зрения заявление советника президента США выглядит абсурдом», — цитирует ее New Inform.

Подобную позицию занял и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Эксперт подчеркнул, что критика США в адрес Сирии выглядит крайне неубедительно.

«Надо содействовать выводу американских сил из Сирии, так как они находятся там незаконно», — указал он.

Как заметила ранее в комментарии Федеральному агентству новостей политолог Каринэ Геворгян, слова О'Брайена расходятся с реальным положением дел, и об этом всем известно, а потому очередная попытка США замаскировать свое разграбление сирийских нефтегазовых месторождений выглядит нелепо.

Эксперт напомнила о свидетельствах добычи и вывоза нефти с оккупированной в 2017 году курдскими боевиками сирийской территории на восточном берегу Евфрата, которые обнародовало Минобороны РФ. Несколько тысяч наемников из ЧВК Blackwater перебросили в провинцию Дейр-эз-Зор для обеспечения незаконного вывоза ресурсов из страны американцами.