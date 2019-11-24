США продолжают в Сирии политику по свержению режима Асада, считает эксперт

Москва, 24 ноября. Востоковед, доктор исторических наук Борис Долгов назвал абсурдом заявление США о неспособности официального Дамаска защитить свои нефтегазовые месторождения в Заевфратье от боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН).

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен усомнился, что правительство САР может обеспечить охрану своих ресурсов от боевиков ИГ1. Якобы по этой причине «защиту» нефтегазовых месторождения американцы взяли на себя.

Долгов убежден, что благородные порывы США в САР — ложь. Американская сторона продолжает вести в отношении Сирии политику давления и продвижения собственных интересов, которая заключается в ликвидации режима президента САР Башара Асада, подчеркнул эксперт. Он считает, что одной из главных задач Вашингтона является сохранение контроля над месторождениями нефти, которые играют важную роль для экономического развития Сирии.

Чтобы реализовать свои преступные планы в Сирии, Штаты используют на территории республики курдских боевиков, подчеркнул Долгов. Кроме того, охранять сирийскую нефть остались американские военные, которых глава США Дональд Трамп обещал вернуть на родину. Востоковед констатировал, что присутствие военного контингента США в Сирии — незаконно.

«Это наглое попрание международных законов и территориальной целостности Сирии. США фактически аннексировали нефтегазовые районы страны, и это еще одно подтверждение того политического вектора, который выбрал Белый дом», — сказал Долгов в беседе с «ПолитРоссией».

Кроме того, чтобы замаскировать военное присутствие США в Сирии, Вашингтон тайно направил несколько тысяч наемников из ЧВК Blackwater.

США, которые почему-то присвоили себе статус «мирового лидера», уверены, что имеют право вмешиваться в дела любого государства, считает Долгов. В связи с этим американцы, прикрывая свои преступные действия псевдоблагородной миссией, голословно заявляют о неспособности официальных властей Сирии защитить нефтяные месторождение от боевиков. Примечательно, что практически вся территория САР освобождена от ИГ.

«Утверждения о том, что правительство САР не может осуществлять контроль за собственными нефтегазовыми месторождениями, – это нонсенс и абсурд», — констатировал востоковед.

Американская сторона при содействии курдских радикалов, которые незаконно захватили север Сирии, грабят республику. Как известно, американские специалисты незаконно добывают нефть в САР, а затем перенаправляют ее в другие страны. Несмотря на заявления США, что они не получают ни копейки от продажи сирийских ресурсов, известно, что Вашингтон обогащается каждый месяц на 30 млн долларов.

Министерство обороны РФ ранее предоставило кадры, на которых видно, как американцы вывозят ворованную нефть из Сирии. Кроме того, многие эксперты убеждены, что Вашингтон находится в Сирии ради богатств САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.