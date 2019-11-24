Киев разрешил участникам войны в Донбассе  учить украинских детей «патриотизму»

Правительство Украины одобрило положение, предусматривающее введение так называемых «уроков патриотизма» в школах, а также выделение дополнительных занятий по «самообороне» в центрах детского и юношеского творчества. Предполагается, что уже в ближайшее время в штат соответствующих заведений будут зачислены тысячи «преподавателей» из числа участников боевых действий в Донбассе и нынешних активистов крайне правых группировок. Независимые эксперты склонны полагать, что нововведение в очередной раз усугубит общественный конфликт на территории от Ужгорода до Мариуполя. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Как заявил на днях в комментарии журналистам действующий заместитель секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Украины Сергей Кривонос, официальный Киев крайне заинтересован в создании отрядов территориальной самообороны, и учить граждан «азбуке противостояния российской агрессии» нужно, что называется, с малых лет. По его словам, именно в этом и заключается суть указанного документа, получившего «добро» украинского кабмина.

«[Положение] разрешит организовать мощное сопротивление Кремлю, и ставку здесь нужно сделать на военно-патриотическое воспитание молодежи и довоенную подготовку населения», — отметил он.

При этом Кривонос, назначенный на занимаемую им должность еще во времена экс-президента Украины Петра Порошенко, сослался на указ от 7 мая нынешнего года: тогда власти спонсировали создание «лагерей отдыха патриотически настроенных школьников» и организацию отрядов гражданской обороны в сопредельных с Российской Федерацией украинских регионах.

«С тех пор ничего не изменилось, и президент Зеленский вполне понимает масштабы проблем и угроз для нашей страны», — резюмировал чиновник, который, кстати, может лишиться своей должности из-за предъявляемых ему обвинений в финансовых махинациях и незаконном хранении оружия.

В то же время представители украинских местных администраций восприняли позицию официального Киева как призыв к действию.

«Мы уже нашли бюджетные средства для приема на работу учителей по патриотическому воспитанию сразу в пять из двадцати школ в нашем районе, — сказала в беседе с корреспондентом ФАН представитель отдела образования городского совета из населенных пунктов в Житомирской области Ольга Забила. — Все новые сотрудники — ветераны АТО, прошедшие войну в Донбассе. Они уж точно покажут нашим детям, как именно любить и защищать Украину».

Похоже, процесс «обучения» уже начат. Так, в кружке при Центре детского и юношеского творчества в Черниговской области один из недавно принятых на работу «педагогов-ветеранов» пообещал сломать пальцы девятилетнему пианисту только за то, что ребенок регулярно фальшивил, играя сомнительную с точки зрения этики казацкую песенку «Эй, наливайте полные чаши!». Узнав об этом, отец ребенка пообещал свернуть новоиспеченному «учителю» шею и научить его «уму-разуму». Поговаривают, конфликт был предотвращен только благодаря вмешательству полицейских.

Любопытно, что некоторые украинские родители поощряют очередную правительственную инициативу.

«Моя дочь прошла обучение в лагере «Азовец» (речь идет о милитаризированной структуре для детей и подростков в возрасте от 9 до 17 лет, где бывшие бойцы батальона «Азов» проводят тренинги по обращению с оружием и осуществляют антироссийскую и антипольскую пропаганду. — Прим. ФАН.), — сказала корреспонденту ФАН мать житомирской шестиклассницы Надежды. — Девочка прозанималась [в лагере] всего две недели, но уже научилась обращаться с автоматом Калашникова и теперь знает много исторических фактов, а также неплохо поет патриотические песни».

На вопрос, зачем девушке подобные знания и умения, мать Надежды предпочла не отвечать.Но на него отвечают специалисты.