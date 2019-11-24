Крым ответил Украине на выдумку о «кошмарящей» Европу военной базе

Симферополь, 24 ноября. Сравнение Украиной Крыма с российской военной базой — всего лишь очередные выдумки, заявил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что Крым якобы рассматривается Россией как мощная база, призванная «кошмарить» Европу и Северную Африку, а также обеспечить РФ возможность господствовать в Средиземном море.

Как отметил Фикс, в Киеве совершенно не понимают географию, а также то, о чем «болтают». Все это вызывает у первого вице-спикера лишь чувство брезгливости.

«Где Крым, а где Средиземное море? Они, видимо, ляпают языком, лишь бы ляпать. У нас есть чем заниматься, и мы на них не отвлекаемся», — ответил он на заявление Хомчака.

Фикс посоветовал украинской стороне позаботиться о налаживании добрососедских отношений с Россией, а также подумать, как завершить гражданскую войну в Донбассе.

Напомним, отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне государственного переворота в Киеве в 2014 году. Затем на Украине началась гражданская война. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрессором» и призывает западные страны поддержать его позицию ограничительными мерами. Кроме того, украинские власти до сих пор не приняли волеизъявления крымчан, которые после госпереворота в Киеве заявили на народном референдуме о желании воссоединиться с Россией.