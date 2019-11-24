В Госдуме заявили, что ИГ получило контроль над нефтью Сирии из-за попустительства США

Москва, 24 ноября. Исключительно из-за попустительства США террористы ИГ1 (запрещенной в РФ организации) смогли занять нефтегазовые месторождения Сирии, поэтому заявления Штатов о том, что они продолжат охранять нефтеносные участки страны из-за якобы «неспособности» Дамаска защитить их, абсурдны. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Морозов.

Парламентарий раскритиковал заявление советника американского президента по национальной безопасности Роберта О’Брайена, который обвинил Дамаск в «неспособности» защитить сирийские нефтегазовые месторождения от террористов «Исламского государства»1, и сообщил, что США останутся в Сирии, так как не хотят, чтобы месторождения вновь оказались в руках боевиков.

В разговоре с iReactor Морозов обвинил США в допуске ИГ на нефтяные поля.

«Это ретроспектива того времени, когда международная коалиция под руководством американцев уже существовала. И только при их попустительстве ИГИЛ1 смог занять нефтегазовые месторождения, которые фактически превратились в источник дохода и роста самой организации», — напомнил депутат.

Он отметил, что сегодня ситуация кардинально изменилась, и теперь Сирийская арабская армия (САА) имеет большой опыт в борьбе с террористами, поэтому боевики на нефтяных полях не представляют для нее серьезной угрозы.

«В настоящее время все поменялось. Сирийская армия представляет собой хорошо обученную, прошедшую боевые действия против международного терроризма армию, которая способна решать любые боевые задачи, необходимые для защиты своего суверенитета, в том числе и защищать свои нефтяные поля», — констатировал эксперт.

Поэтому, уверен Морозов, аргументы О’Брайена несостоятельны. Депутат напомнил, что российское руководство уже неоднократно обращалось к международному сообществу с требованием вывести американские войска, поскольку их нахождение на территории Сирии незаконно.

Парламентарий считает, что российская военная полиция при участии турецких военнослужащих способна контролировать все, что касается договоренностей астанинского формата и поддерживать САА в ее дальнейшей борьбе с терроризмом.

Напомним, в октябре Минобороны России представило доказательства незаконной добычи и транспортировки сирийской нефти Соединенными Штатами Америки. Военное ведомство опубликовало снимки космической разведки, на которых запечатлено, как американцы нелегально выкачивают и увозят нефть с оккупированной курдами территории Сирии.

Действия США по захвату и удержанию сирийских нефтяных полей в российском оборонном ведомстве назвали международным государственным бандитизмом. Согласно данным ведомства, ежемесячно со своего нечестного бизнеса американская сторона зарабатывает порядка 30 миллионов долларов.

Американцы не желают терять такой источник дохода, и поэтому используют любые попытки задержаться на территории Сирии и доказать мировому сообществу целесообразность своего пребывания не территории государства. Стоит отметить, что последнее у них получается весьма неважно.

1 Организация запрещена на территории РФ.