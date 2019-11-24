Радикалы в Донбассе

Украинские радикалы готовят нападение на металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе. Они планируют устроить теракт. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ДНР. Руководство предприятия усилило охрану территории. Сотрудники отработали свои действия при возникновении ЧС. Но, несмотря на это, многие работники опасаются за свою жизнь.

«Украинские радикальные экстремисты продолжают накалять обстановку не только вблизи линии боевого соприкосновения, но и в прифронтовых районах, тем самым демонстрируя полную бесконтрольность и неспособность командования «ООС» исправить ситуацию. На этом фоне звучит абсурдным заявление министра обороны Украины Загороднюка, в котором он обвинил Народные милиции в эскалации напряженности на Донбассе», — рассказал официальный представитель УНМ ДНР Ринат Айгистов.

Радикалы устроили беспредел и в Луганской Народной Республике. Как сообщили в Народной милиции ЛНР, националисты в Донбассе захватили офицера Вооруженных сил Украины. О его местоположении ничего неизвестно. Радикалы хотят обменять его на задержанного ранее националиста, который планировал сорвать процесс отвода войск у Золотого. Противостояние силовиков и националистов особенно обострилось после того, как Донбасс посетил президент Украины Владимир Зеленский. Тогда он на высоких тонах пообщался с радикалами. Представители ДНР беспокоятся, что националисты могут сорвать встречу в «нормандском формате». 9 декабря лидеры России, Украины, Германии и Франции должны принять судьбоносное решение для жителей Донбасса.