Радикалы в Донбассе
Украинские радикалы готовят нападение на металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе. Они планируют устроить теракт. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ДНР. Руководство предприятия усилило охрану территории. Сотрудники отработали свои действия при возникновении ЧС. Но, несмотря на это, многие работники опасаются за свою жизнь.
«Украинские радикальные экстремисты продолжают накалять обстановку не только вблизи линии боевого соприкосновения, но и в прифронтовых районах, тем самым демонстрируя полную бесконтрольность и неспособность командования «ООС» исправить ситуацию. На этом фоне звучит абсурдным заявление министра обороны Украины Загороднюка, в котором он обвинил Народные милиции в эскалации напряженности на Донбассе», — рассказал официальный представитель УНМ ДНР Ринат Айгистов.
Радикалы устроили беспредел и в Луганской Народной Республике. Как сообщили в Народной милиции ЛНР, националисты в Донбассе захватили офицера Вооруженных сил Украины. О его местоположении ничего неизвестно. Радикалы хотят обменять его на задержанного ранее националиста, который планировал сорвать процесс отвода войск у Золотого. Противостояние силовиков и националистов особенно обострилось после того, как Донбасс посетил президент Украины Владимир Зеленский. Тогда он на высоких тонах пообщался с радикалами. Представители ДНР беспокоятся, что националисты могут сорвать встречу в «нормандском формате». 9 декабря лидеры России, Украины, Германии и Франции должны принять судьбоносное решение для жителей Донбасса.
Выборы в Гонконге
Вместо бутылок с зажигательной смесью — паспорт, беспорядки сменились очередями в избирательные участки. Выборы 18 районных советов Гонконга показали, что местным жителям изрядно надоели ожесточенные столкновения. Они прошли с неожиданно высокой явкой и при полном отсутствии протестных акций. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на месте событий и пообщался с людьми. Как нашему коллеге рассказали местные жители, они пришли голосовать, чтобы выбрать кандидатов, которые не поддерживают оппозицию. Всего должны быть избраны 452 из 479 депутатов. Ранее 75 мест в районных советах занимали представители проправительственных партий, остальные — оппозиция. И пусть выборы муниципальные, их результат может сказаться на уровне страны, так как местные депутаты имеют квоту в 10% на выборах главы Гонконга. За день до выборов полиция задержала самых активных радикалов. 50 из них обвинили в организации массовых беспорядков, им грозят реальные сроки. Напомним, протестные акции начались в Гонконге в июне 2019 года. Поводом стало решение поменять закон об экстрадиции. Через некоторое время власти Гонконга согласились отозвать законопроект, но митинги не утихли.
Предвыборные страсти в США
Нешуточные предвыборные страсти разгораются в США. Адвокат президента Трампа Руди Джулиани, видимо, опасается за свою жизнь и начал подстраховываться. На странице в Twitter он рассказал, что у него есть компромат на семью бывшего вице-президента Джо Байдена. Речь идет о документах, которые рассказывают о «четырех десятилетиях зарабатывания денег при использовании служебного положения». И, если что с Джулиани случится, то эта информация будет обнародована. Смелое обвинение в сторону Байдена от адвоката прозвучало и несколькими днями ранее. Он заявил, что тот подкупил экс-президента Украины, чтобы Порошенко уволил прокурора, который расследует дело сына вице-президента. Все это напоминает уже ожесточенные политические игры. Каждый хочет сорвать большой куш — президентское место. Демократ Байден считается одним из главных соперников Трампа на выборах главы США в ноябре 2020 года. И именно демократы начали громкую процедуру импичмента Трампа. Политические оппоненты президента заявили, что тот пытался убедить Владимира Зеленского расследовать деятельность сына бывшего вице-президента. И теперь над высоким положением Трампа нависла реальная угроза. Но пока счет в политическом матче никто не открыл. 0:0.