Москва, 24 ноября. Американские власти руками бандформирований курдов и наемников из ЧВК Blackwater в Сирии незаконно добывают нефть и отправляют в Ирак, считает эксперт в области международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук.

Специалист отметил, что американцы не в первый раз используют боевиков и наемников для реализации своих целей в различных странах.

«Что касается использования наемников, то это связано с тем, что конгресс США сейчас менее рьяно дает разрешения на использование американской армии за рубежом», — пояснил он.

Раньше с этим особых проблем не было, поэтому американская сторона задействовала в подобных операциях своих военных, но когда эта схема стала приносить издержки, была придумана доктрина о ЧВК. Теперь при помощи этих подразделений США ведут боевые действия в Афганистане, Ираке, где наемники ЧВК Blackwater были замешаны в насилии над иракским мирным населением.

«В 1898 году американцы примерно так «случайно» завоевали Филиппины, после чего конгресс задним только числом дал свое разрешение. Это было в рамках войны с Испанией, когда Штатами были завоеваны Филиппины, Пуэрто-Рико и Гуам», — указал Николайчук в беседе с «Экономикой сегодня».

Впрочем, американцы хотят, чтобы их военное присутствие на территории САР «выглядело символичным», а всю грязную работу они проворачивали при помощи «тех режимов, которые располагаются на заинтересовавшей их территории», в Сирии это — «Демократические силы Сирии» (SDF), сообщил эксперт.

По его словам, американцы используют бандформирования курдов и наемников, чтобы они не были под политическим давлением, поскольку здесь присутствует и элемент неконституционности, и фактор серьезных потерь.

«Формально, перед нами тривиальный ВОХР, т.е. военизированная охрана нефтяных вышек, которые качают нефть в интересах США и тех группировок и организаций в Сирии, которые защищают американские интересы», — констатировал эксперт.

США при содействии курдских формирований, которые захватили часть Сирии, воруют сирийскую нефть, а затем нелегально транспортируют ее в другие страны.

Министерство обороны РФ предоставило доказательства кражи черного золота американцами. Также известно, что Вашингтон, реализовывая преступные замыслы, получает от продажи сирийской нефти 30 млн долларов ежемесячно.

Многие эксперты неоднократно указывали на преступную деятельность американцев в САР. Многие политологи убеждены, что Вашингтон использует любые террористические группировки, в том числе курдов для дестабилизации ситуации в Сирии.