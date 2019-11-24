Гагарина рассказала, как оконфузилась на концерте в Калининграде

Москва, 24 ноября. Известная российская певица Полина Гагарина рассказала телеведущему Ивану Урганту о конфузе, который случился в Калининграде.

Гагарина стала очередной гостьей шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Она откровенно рассказала о концертной деятельности и о том, какие казусы происходили с ней недавно.

К примеру, певица подтвердила, что «от чувств начинает нести всякую чушь». В последний раз она перепутала Калининград с Краснодаром.

По словам звезды, «роскошный концет только начинался».

«Я вышла и хотела сказать: «Я вас люблю!», а сказала: «Вы моя люблю». Потом думаю, господи, да что ж такое! Ну ладно, пусть так и будет: «Вы моя люблю, Краснодар!», — посмеялась артистка.

Гагарина решила выйти из смешной ситуации с юмором. Она посмотрела за кулисы и попросила привести другую артистку, намекая, что сейчас на сцене находится ее двойник.

Иван Ургант вспомнил скандальное выступление певца Димы Билана, которого подозревали в употреблении спиртных напитков перед концертом.

Напомним, что в сентябре появилось видео, на котором Билан во время концерта в Самаре не попадает в фонограмму и издает странные звуки. Он странно ползал по сцене, ронял микрофон и показывал неприличные жесты.

Ранее сообщалось, что Полина Гагарина напугала своих поклонников нездоровой худобой. Фанаты посоветовали звезде нормально питаться.