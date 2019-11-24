Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 24 ноября.

Муж продюсера, фигурист Евгений Плющенко получил место в партере, а его жена оказалась на верхнем ярусе, что вызвало ее гнев. Униженная Рудковская закатила скандал на гала-шоу в Петербурге.

Руслан Хомчак убежден, что знает способ. Глава Генштаба ВСУ рассказал Западу, как «вернуть» Крым Украине.

Украине больше никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, жители которых ненавидят убивавших их страну политиков. Экс-депутат Рады призвал Киев забыть про Крым и Донбасс.

Украинский главнокомандующий назвал кражу сантехники с задержанных кораблей мародерством. Главком ВСУ рассказал о «российских мародерах», разграбивших возвращенные корабли.

Политолог Александр Дудчак оценил заявление бывшего депутата Рады Надежды Савченко о риске распада Украины. Политолог оценил заявление Савченко о риске распада Украины.

Главредактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов возмущен законопроектом, разрешившим признавать иностранными агентами физлиц. Венедиктов испугался «статуса иноагента» из-за финансирования Запада.

В таком виде президент Украины встречал возвращенные корабли в Очакове. Зеленского высмеяли за форму с шевроном в виде черепа.

Певица отметила, что не вмешивается в политику и полагает, что политики не должны давать советы зрителям о концертах. Пьеха прокомментировала возвращение Ротару в Россию.

Конгресс США собирается включить рестрикции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на будущий год. В сенате США придумали способ заблокировать «Северный поток — 2».

Лайнер следовал по маршруту из Москвы в Анапу. Пилот пассажирского самолета скончался после экстренной посадки в Ростове-на-Дону.