Россия сломала хребет террористам ИГ в Сирии и перевела конфликт в политическую плоскость

Москва, 24 ноября. Центр по примирению враждующих сторон, созданный Минобороны РФ, играет позитивную роль в деле урегулирования кризиса в Сирии. Об этом заявил военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

Он отметил, что Россия не только оказывает жителям Сирии гуманитарную помощь, но также в свое время сумела сломать хребет террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Кошкин подчеркнул, что вооруженный конфликт, длившийся с 2011 года, по сути, окончен, сейчас он переводится в политическую плоскость. Так, идет процесс выработки Конституции, планируются выборы.

Немаловажную роль в урегулировании ситуации в Сирии сыграл Центр по примирению враждующих сторон, считает военный эксперт. Решение о его создании в свое время принял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Центр ставит во главу угла принципы мира, он взял на себя задачу по оказанию гумпомощи.

«В целом он играл позитивную роль в деле перевода с вооруженного конфликта в мирную плоскость», — цитирует его Nation News.

Напомним, Центр по примирению враждующих сторон сформировали в Сирии в феврале 2016 года. Он дислоцируется на авиабазе «Хмеймим».

Ранее стало известно, что российские военнослужащие оказали гуманитарную помощь жителям северных районов Сирии. Им выдали более одной тысячи продовольственных наборов общим весом свыше шести тонн.

Оказание гумпомощи стало возможным благодаря активным усилиям российской стороны по нормализации обстановки в Сирии, а также в рамках сочинского меморандума о взаимодействии Москвы и Анкары. Документ был подписан 22 октября и ознаменовал окончание турецкой антитеррористической операции «Источник мира», направленной против курдских боевиков.

С 23 октября российские и турецкие военнослужащие совместными усилиями патрулируют зону безопасности в приграничных с Турцией районах.

1 Организация запрещена на территории РФ.