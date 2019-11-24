Лонг-лист конкурса «Хорошие новости России» на этой неделе дополнили десять материалов

На неделе с 16 по 24 ноября в длинный список проводимого Федеральным агентством новостей конкурса «Хорошие новости России» были отобраны десять материалов, претендующих на главные призы в пяти номинациях.

«Хорошие новости России» — конкурс, инициированный ФАН для поддержки талантливых журналистов и блогеров из российских регионов, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные новости о происходящем в стране. Еженедельно эксперты и читатели ФАН расширяют длинный список претендентов на победу в этом журналистском состязании, отбирая наиболее интересные сюжеты и публикации региональных СМИ, соответствующие объявленным номинациям и условиям конкурса.

Так, на этой неделе лонг-лист номинации «Наука и инновации» расширился за счет материала «Томский беспилотник 2.0 с ИИ подготовлен для финала «Зимнего города»», который опубликован РИА Томск.

В длинный список номинации «Экономика страны или региона» на этой неделе отобраны сюжет «Такая корова нужна самому. Выгодно ли держать скот», показанный ТРК «Мир Белогорья» в авторской программе Сергея Антонова и Владимира Витальева «Прикладная экономика 2.0», а также статья Татьяны Куляновой «Социальное предпринимательство — это бизнес с целью сделать мир лучше», опубликованная в «Ивановской газете».

Претендентами на звание лучших в номинации «Общество и социальные проекты» на этой неделе стали материал Юрия Моргунова «Миллион как старт для липецких врачей», опубликованный в газете МК — Черноземье, и публикация «Инвалид из Челябинска рассказал, как устроился в «Ашан» и начал обучать глухонемых кассиров», вышедшая на портале «Хорошие новости Челябинска».

Лонг-лист номинации «Спорт» на этой неделе дополнился публикацией «Лабытнангский «Авангард» готовит новых Плющенко», вышедшей в газете «Крайний Север», а также статья Ирины Печеркиной «Даже сидя в коляске, можно побеждать! Ульяновцы победили в Чемпионате России по баскетболу на колясках», опубликованная на портале «Ульяновск сегодня».

Наконец, длинный список номинации «Герои современности» на этой неделе расширился за счет публикации Елены Лалетиной из газеты «Наш Красноярский край» под названием «Жизнь как железная дорога», материала Елены Орловой «Усть-Илимский театр смыслов и подтекстов», а также публикации Ольги Бренер «Я выбрал воронежцев»: как американский коп стал диссидентом на родине и своим человеком в России», вышедшей на портале «Горком36».

Напомним, в инициированном Федеральным агентством новостей конкурсе «Хорошие новости России» могут принять участие граждане России, чьи материалы были опубликованы в российских СМИ в период с 1 июня по 31 декабря 2019 года. Заявки принимаются на почту goodrussia@riafan.ru до конца года. 31 декабря на сайте ФАН будут опубликованы списки материалов, отобранных экспертами редакции. Победители в каждой номинации получат денежный приз (гонорар за публикацию) — 100 000 рублей (с этой суммы будет удержан налог 13%). Победители первого этапа свои призы уже забрали, а новые призы ждут будущих участников конкурса. Ознакомиться с правилами конкурса и скачать заявку можно здесь.

Итоги первого этапа были объявлены 9 июля этого года. ФАН наградило первых победителей конкурса в Общественной палате РФ. Перед торжественной церемонией редакция ФАН, эксперты, политологи и аналитики обсудили роль хороших новостей в современных реалиях, а также проблемы, с которыми сталкиваются журналисты в процессе формирования новостной повестки.

Добавим также, что в связи с повышенным внимание региональных СМИ к этому конкурсу ФАН решило дважды в месяц поощрять денежными призами журналистов, работающих в оперативных жанрах. При этом правила участия в этом состязании точно такие же, как в большом конкурсе аналитических публикаций «Хорошие новости России».