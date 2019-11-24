В Госдуме назвали «профессионально неотесанным» главкома ВСУ за слова о Крыме

Москва, 24 ноября. Украинское командование проявляет «профессиональную неотесанность», говоря о цели России «господствовать в Средиземном море» с помощью Крыма и «кошмарить» Европу с Северной Африкой. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, якобы полуостров нужен России для «господства в Средиземном море», а отечественная военная база на нем призвана «кошмарить всю Европу и Северную Африку».

По словам Бальбека, украинским генералам нужно чаще заглядывать в карту тактической и стратегической обстановки в мире.

«Какая-то профессиональная неотесанность: целый генерал не знает, что в Средиземном море не протолкнуться от кораблей и подводных лодок НАТО, про базы вообще молчу. И каким образом наш полуостров может влиять на стабильность Северной Африки — настоящая загадка»,- прокомментировал парламентарий слова Хомчака.

Бальбек отметил, что на сегодняшний день Крым является мощным позиционным оборонительным рубежом, который способен контролировать акватории Черного и Азовского морей, но не более.

По словам депутата, Россия не стремится устанавливать свои порядки в Средиземноморье, но при этом «нежелательных гостей» оттуда приветствовать тоже не станет.

«Возможно, глава Генштаба ВС Украины находится под воздействием наступательных доктрин, популярных в Киеве, но хочу заметить, что еще существуют доктрины оборонительные, и Крым этому яркий пример», — заключил парламентарий.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года. Это произошло по итогам общенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство избирателей республики Крым — 96,77% — высказались за воссоединение с РФ.

Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Несмотря на полную легитимность проведенных выборов и твердые заявления со стороны России о вопросе принадлежности полуострова, Украина по-прежнему продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.