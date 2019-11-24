Грабитель в США попал в больницу после встречи с бабушкой-тяжелоатлеткой

Нью-Йорк, 24 ноября. Пожилая жительница Рочестера в США задала трепку грабителю, который вломился в ее квартиру.
Инцидент произошел в ночь на 22 ноября в штате Нью-Йорк. По словам 82-летней Уилли Мерфи, в дверь постучал незнакомец и попросил вызвать скорую помощь.
Женщина не открыла дверь, заподозрив неладное, передает WHAM-TV. Через минуту мужчину выбил окно и напал на старушку.
Американка схватила первое, что попалось под руку — стеклянный стол. Она несколько раз ударила им грабителя, а потом вылила ему на голову бутылку шампуня.
Злоумышленник не успел прийти в себя, как бабушка вызвала полицию. Прибывшие на место происшествия грабители удивились стойкости пенсинерки. В итоге грабитель попал на больничную койку.
Несмотря на преклонный возраст, женщина занимается тяжелой атлетикой. Она поднимает 102 кг в становой тяге и участвует в соренованиях по бодибилдингу.
Еще один забавный случай произошел с российской пенсионеркой. В августе 2019 года 83-летняя жительница Хабаровского края отправилась в лес за грибами и ягодами. Но на пути женщине встретился медведь.
Отважная бабушка на целые сутки застряла в трясине и грозным рыком отпугивала хищника. Ее спасли добровольцы из отряда «Лига Спас».
Активисты считают, что только громкий голос помог женщине выжить, он по-настоящему напугал медведя, поэтому зверь не стал нападать.