Грабитель в США попал в больницу после встречи с бабушкой-тяжелоатлеткой

Нью-Йорк, 24 ноября. Пожилая жительница Рочестера в США задала трепку грабителю, который вломился в ее квартиру.

Инцидент произошел в ночь на 22 ноября в штате Нью-Йорк. По словам 82-летней Уилли Мерфи, в дверь постучал незнакомец и попросил вызвать скорую помощь.

Женщина не открыла дверь, заподозрив неладное, передает WHAM-TV. Через минуту мужчину выбил окно и напал на старушку.

Американка схватила первое, что попалось под руку — стеклянный стол. Она несколько раз ударила им грабителя, а потом вылила ему на голову бутылку шампуня.

Злоумышленник не успел прийти в себя, как бабушка вызвала полицию. Прибывшие на место происшествия грабители удивились стойкости пенсинерки. В итоге грабитель попал на больничную койку.