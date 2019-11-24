Сирия, 24 ноября. Сотрудники ЦПВС РФ доставили гумпомощь жителям города Кобани на северо-востоке Алеппо. Почти тысяча беженцев вернулись в Сирию за сутки. Курдские радикалы незаконно задержали медиаактивиста в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты в оккупированных районах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выполняли задачи по разминированию в провинциях Даръа и Дамаск.

«Тахрир аш-Шам»: ведет огонь по населенному пункту аль-Мушейрифа на юге Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: безосновательно задержали медиаактивиста в провинции Ракка.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреливают позиции курдских боевиков в северной части Алеппо.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (step_agency) сообщает о том, что в северных районах провинции не утихают столкновения между Отрядами народной самообороны (YPG) и боевиками вооруженной оппозиции. Бойцы протурецких формирований обстреливают огневые позиции курдских боевиков на окраинах города Айн-Дакна к югу от Азаза, который оказался под ударом YPG в первой половине дня. О нанесенном «Демократическим силам Сирии»**** (SDF) уроне в живой силе или технике пока ничего неизвестно.

Новая гуманитарная акция российского Центра по примирению враждующих сторон прошла в Алеппо. 500 продовольственных наборов общим весом почти в три тонны были распределены среди нуждающихся мирных жителей города Кобани. Напомним, населенный пункт перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) в октябре.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон опубликовал новые данные о числе перемещенных лиц, которым удалось вернуться в Сирию за последние 24 часа. В соответствии с представленными сведениями, из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» прибыл 201 человек. В то же время из Иордании через пограничный переход «Насиб» перешел 781 сириец.

Между тем инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжили выполнять задачи по разминированию местности и объектов в окрестностях населенных пунктов эль-Харра и Джасим, которые были освобождены в результате операции «Базальт», завершившейся в июле 2018 года. Также саперы правительственных сил работали в городе Дума в соседней провинции Дамаск, который был зачищен от боевиков в апреле прошлого года. Отмечается, что за сутки в общей сложности удалось разминировать 2,4 гектара территории. В ходе обследования местности были выявлены 45 взрывоопасных предметов.

Провинция Идлиб

Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что боевики сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1*** террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» обстреливают населенный пункт аль-Мушейрифа, который несколько часов назад перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА). Также фиксируются ожесточенные бои в окрестностях города. Тем временем российские ВКС осуществляют боевые вылеты недалеко от города Кафр-Набаль, атакуя укрепрайоны группировки «Джейш аль-Изза», что привело к уничтожению ряда исламистов. Напомним, накануне авиация РФ также работала в данном районе, в результате чего боевики также понесли потери в живой силе.

Артиллерия правительственных сил между тем ведет огонь по местам базирования радикалов к западу от контрольно-пропускного пункта «Абу ад-Духур», через который пролегает гуманитарный коридор для выхода мирных жителей на освобожденные САА территории провинции. Как известно, джихадисты «ан-Нусры» перекрыли все шоссе, ведущие к КПП, дабы воспрепятствовать бегству гражданских лиц и использовать их в качестве живого щита.

Провинция Ракка

Появились сведения о том, что курдские радикалы возобновили задержания гражданских активистов в провинции. Согласно данным военного источника в сети Twitter (Raqqa_SL), медиаактивист Мазен аль-Харами содержится под стражей в одной из тюрем «Демократических сил Сирии» (SDF) уже на протяжении 17 дней без предъявления обвинения. Более того, родные молодого человека не могут добиться от SDF никакой информации о его состоянии. Как заявляет Twitter-канал (KyleWOrton), новые незаконные аресты связаны с подавлением гражданского общества в попытке повлиять на рост народных протестов, которые регулярно происходят на оккупированных SDF территориях.

1 Организация запрещена на территории РФ.