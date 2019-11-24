Диетолог назвала самый полезный фрукт для кишечника

Лондон, 24 ноября. Британский диетолог Никола Шубрук назвала грушу самым полезным фруктом для кишечника. Сладкий плод помогает сбалансировать количество микроорганизмов.

Одна груша содержит более 11 г углеводов, 0,3 г белка, 0,1 г жира, что обеспечивает пищевую ценность в 44 калории. Груши способствуют снижению риска развития сахарного диабета и предотвращают ожирение.

По словам специалиста, в грушах содержится калий, регулирующий баланс жидкости в организме. А фосфор и кальций необходимы для здоровья костей и зубов.

Несмотря на то, что груша очень сладкий фрукт, она полезна для организма. Это глюкоха, фруктоза и сахароза, которую не получить из обычного сахара.

Ежедневно можно съедать по половинке груши, что соответствует одной порции фруктов в день. Ее можно сочетать с горстью миндаля, есть вместе с кашей на завтрак или смешивать с йогуртом.

Некоторые гурманы добавляют грушу в зеленые салаты, пишет издание «МедикФорум».

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Эксперты напоминают, что рак кишечника сложно диагностировать, поскольку болезнь протекает практически без симптомов. Они рекомендуют регулярно проходить общий медосмотр.