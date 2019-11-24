«Алмаз-Антей» показал на форуме «ПроеКТОриЯ» игру о противостоянии ракет и систем ПВО

Ярославль, 24 ноября. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» разработал настольную игру-симулятор о противостоянии ракетного вооружения и систем ПВО для лаборатории всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В рамках мероприятия оборонное предприятие концерн ВКО «Алмаз-Антей» в качестве кейса предложил команде школьников, отвечающих на вызов «Безопасность», настольную игру «Мирное небо». Целью игры поставлено развитие собственного военно-экономического потенциала и уничтожение военно-экономической мощи противника.

Игра представляет собой условную географическую карту и набор фишек (заводы, средства ПВО, ракеты ближнего и дальнего действия), с помощью этих инструментов моделируется система противовоздушной обороны государств. В лабораторном поле «ПроеКТОрии» играют две команды по девять ребят старшего школьного возраста. Работают на трех полях. На каждом поле есть территории двух стран, моря, проливы и нейтральные страны. Задача игры — выработать оптимальную стратегию для победы. Можно выиграть экономически, за счет правильной расстановки заводов, или же можно выработать оптимальную стратегию защиты и нападения. Размещение каждого объекта на карте стоит определенного количества условных единиц ресурса, и для того, чтобы размещать объекты защиты или нападения, необходимо «строить» заводы. С каждым ходом завод дает определенное количество ресурсов для усиления оборонной мощи страны. Можно уничтожать заводы противника, поэтому правилами предусмотрена возможность защиты заводов системами ПВО. Представлены разные виды вооружений.

«Основная задача этого кейса — научить ребят мыслить стратегически, вспомнить географию, чтобы они понимали для чего нам нужны проливы, острова, где расставлять системы ПВО, как защищать объекты инфраструктуры, — рассказал Федеральному агентству новостей эксперт концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Щеглов. — Мы постарались создать не чисто инженерный кейс, а кейс с элементами увлекательной и интересной настольной игры».

После нескольких повторений игры ребята учатся выстраивать подходящую стратегию. И после этого перед ними встает новая задача — автоматизировать то, что они усвоили на практике, то есть написать «математику» игры. Одни формируют функцию полезности, другие решают задачу оптимизации, третьи — задачу автоматизации игровых ситуаций, то есть определяют, как в автоматизированном режиме размещать фигурки на доске.

Напомним, всероссийский форум профессиональной навигации для школьников «ПроеКТория» проходит в Ярославле с 23 по 26 ноября.