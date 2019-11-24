Концерт Бузовой по неизвестной причине отметили в Улан-Удэ

Улан-Удэ, 24 ноября. Концерт поющей телеведущей Ольги Бузовой отменили в столице Бурятии. Самый дорогой билет на шоу стоил 10 тысяч рублей. Однако аншлага не случилось.

Концерт должны были провести 25 ноября в Физкультурно-спортивном комплексе, но, скорее всего, организаторы просто не смогли продать нужное количество билетов. пишет местный портал Infol. В соцсетях поклонники певицы возмущаются и требуют, чтобы ими вернули деньги.

«Верните мне мои 2 тысячи!» — негодуют фанаты.

Не помогло Бузовой и видеобращение, которое он записала за две недели до концерта в Бурятии. На записи она попросила всех жителей Улан-Удэ обязательно прийти к ней на концерт.

Это уже не первый раз, когда выступления Бузовой отменяются организаторами шоу в разных городах. Так, летом прошлого года концерт отменили в Нижнем Новгороде. Нижегородцы тогда очень обрадовались.

«Наши уши спасены!», «Ну и правильно», «Билеты не покупают, вот и отменили», — писали юзеры.

20 ноября этого года Бузовой все же удалось провести в Петербурге шоу «Под звуки поцелуев». Она бодро добавила, что впереди ее ждут новые победы.

«Я иду дальше, и очень хочу, чтобы Вы пошли дальше со мной на новую вершину. И я ничего не боюсь, потому что вы со мной», — подчеркнула певица.

Отметим, что уверенности в себе Бузовой, правда, не занимать. В соцсетях над ней часто смеются и обвиняют в бесталанности, но она не обращает внимание и продолжает вести ток-шоу «Дом-2», участвовать в проекте «План Б» вместе с Тимуром Батрутдиновым, снимать клипы, записывать песни и тонны рекламных роликов в Instagram.