

Москва, 24 ноября. Власти Сирии должны разобраться с наемниками американской ЧВК Blackwater, терроризирующими местное население, заявил военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

«Сирийская полиция, прокуратура должны выяснить, почему на их территории хозяйничают другие люди. Россия и так исполняет договоренности, помогая патрулировать зону рядом с сирийской-турецкой границей», — подчеркнул он в комментарии изданию «ПолитЭксперт».

Он напомнил, что в Сирию наемники были переброшены, чтобы обеспечить вывоз нефти, которую США нагло ворует у этой страны.

«США закончат красть нефть тогда, когда этот конфликт выльется в конкретные меры со стороны Сирии и состоится разговор на уровне государств», — добавил Хатылев.

По его мнению, в ходе политического урегулирования в САР обязательно нужно провести международную конференцию, где будет обозначен статус Сирии.

Эксперт добавил, что если бы была возможность, то Штаты воровали бы сирийскую нефть всегда.

О том, что в провинцию Дейр-эз-Зор перебросили несколько тысяч наемников Blackwater, Федеральное агентство новостей сообщило в начале ноября. Члены ЧВК прикрывают широкое военное присутствие американских солдат в Сирии, а также охраняют нефтегазовые месторождения.

В ходе расследования ФАН было установлено, что наемники имеют на вооружении семь вертолетов AH-64 Apache, десятки боевых машин пехоты M2 «Брэдли», 155-мм гаубицы M777. К слову, координаты расположения баз США в Сирии полностью совпадают с расположением месторождений, и это в очередной раз доказывает, зачем они вторглись в эту страну.

По данным Минобороны РФ, ежедневная прибыль США от продажи ворованной сирийской нефти составляет 3,3 млн долларов в день. Зарабатывают на нефтяном воровстве и курдские боевики SDF. Так, к примеру, главарь курдской группировки Мазлум Абди в обмен на сирийскую нефть стал обладателем больших поместий в Калифорнии и Флориде.

Напомним, Турция вела военную операцию «Источник мира» против курдских банд, сотрудничающих с террористами ИГ1, в приграничных районах Сирии с 9 по 22 октября. Главной целью кампании было создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Бандформирования курдов в 2017 году захватили Заевфратье и начали угнетать арабов-суннитов. Там же они начали незаконно качать нефть и контрабандой вывозить в другие страны.

22 октября Россия и Турция подписали меморандум по Сирии, который, среди прочего, установил вывод курдских боевиков на 30 километров от границы, а также проведение совместного российско-турецкого патрулирования в районах, граничащих с зоной турецкой операции «Источник мира».

После начала антитеррористической кампании Турции курдские боевики стали массово освобождать из заключения членов ИГ. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, речь идет о более чем 700 террористах.

1 Организация запрещена на территории РФ.