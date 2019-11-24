Савельеву раскритиковали за «грязные» танцы с коляской сына

Москва, 24 ноября. Бывшая солистка группы «Фабрика» Александра Савельева устроила на свадьбе дочери мужа, актера Кирилла Сафонова «грязные» танцы с коляской сына.
Сафонов и Савельева отправились на свадьбу в Израиль и взяли на шумное торжество восьмимесячного сына. Многих поклонников удивило, что пара не побоялась приехать на пышное гулянье с грудничком.
«Где мозги, чтоб притащить малыша в этот грохот?» — возмутился andreyvoroshilov_msk.
Однако это не так сильно поразило интернет-пользователей. Савельева обнародовала в своем Instagram-аккаунте видео танца с коляской, в которой, возможно, был ее первенец. Знаменитость соблазнительно танцевала, держась за прогулочную коляску. 35-летняя Савельева призналась, что во время прогулок с сыном и при прослушивании любимых песен ей хочется «пуститься в пляс».
«С дитем такой танец и как-то не очень», — осудила tatyana7061.
«Покрутить задом на камеру это сейчас так модно? Лучше бы мозг прокачивали», — резко высказалась margo.bakumova.
«Почему все так любят трясти задним местом на камеру, не понимаю! Понимаю, если вечером перед мужем и при свечах!» — раскритиковала артистку venerakameneva54.
«Мда... Очень мудро свой зад выкладывать на обозрение», — написала с сарказмом ev.geniya300.
«Вижу только дрыганье попой, а не танец», — констатировала a_lina2017.
Флешмобчик что ли замутить???? мамочки а может даже и папочки) наверняка были моменты, когда дитя спит, вы гуляете с коляской , слушаете любимую музыку и хотите пуститься в пляс... не стесняйтесь???? можете даже видео снять как я???? и выложить в сториз с отметкой @sasha_savelieva и хештегом #ятанцуюсbaby лучшие перфомансы обязательно репостну в своих историях???????????????? #mothersday