Савельеву раскритиковали за «грязные» танцы с коляской сына

Москва, 24 ноября. Бывшая солистка группы «Фабрика» Александра Савельева устроила на свадьбе дочери мужа, актера Кирилла Сафонова «грязные» танцы с коляской сына.

Сафонов и Савельева отправились на свадьбу в Израиль и взяли на шумное торжество восьмимесячного сына. Многих поклонников удивило, что пара не побоялась приехать на пышное гулянье с грудничком.

«Где мозги, чтоб притащить малыша в этот грохот?» — возмутился andreyvoroshilov_msk.

Однако это не так сильно поразило интернет-пользователей. Савельева обнародовала в своем Instagram-аккаунте видео танца с коляской, в которой, возможно, был ее первенец. Знаменитость соблазнительно танцевала, держась за прогулочную коляску. 35-летняя Савельева призналась, что во время прогулок с сыном и при прослушивании любимых песен ей хочется «пуститься в пляс».